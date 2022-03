Robertito Funes Ugarte desató la indignación de Mica Viciconte por un repetido error

Mica Viciconte expresó su indignación a través de un mensaje de Twitter por un reptido error de Robertito Funes Ugarte. La modelo disparó contra el periodista por pronunciar mal su apellido y deslizó que podría haber una mala intención detrás.

“Me parece que como PERIODISTA informarse sobre la pronunciación de un apellido no es tan difícil. No diría esto si la situación no se repitiera varias veces, ya hasta parece despectiva la forma. Se pronuncia V I C I C O N T E (Super fácil ) Y no VICHICONTE ??”, escribió la integrante de MasterChef Celebrity (Telefe).

Hasta el momento, Robertito Funes Ugarte no salió a responder el dardo de Mica Viciconte. Y además, uno de los seguidores de la influencer le cuestionó por qué nunca le corregió el mismo error a Donato de Santis. El chef se encargó de aclarar en medio de la trifulca: “Porque lo pronuncio en italiano”.

Por otro lado, la periodista Maite Peñoñori se refirió a las supuestas causas de un cruce entre Mica Viciconte y Robertito Funes Ugarte. “Esta guerra no la veníamos venir. Acá hay un punto de maldad del que me voy a hacer cargo. Robertito es muy amigo de Nicole, tenían un programa juntos y ellos eran muy amigos”, comentó la panelista.

Al parecer, Mica se tomó personal la forma en la que el periodista se refiere a ella por la relación de amistad entre él y Nicole Neumann, exesposa de Fabián Cubero, su actual pareja.

Recordemos que Robertito Funes Ugarte es conductor de ViajeChef (Telefe), el programa que va todos los domingos a la medianoche, luego de cada gala de eliminación de MasterChef Celebrity.

En ese espacio, los que quedan fuera del reality show de cocina se suman a un viaje que deriva en una convesación íntima con el carismático comunicador.