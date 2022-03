Luisana Lopilato compartió la primera foto de su incipiente pancita

La semana pasada Luisana Lopilato que está esperando su cuarto hijo junto a Michael Bublé. Y ahora, la actriz compartió la primera postal de su incipiente pancita.

En la foto, se la puede ver a Lopilato con un paquete de papas fritas y un conjunto que deja ver su pancita. “De a poquito se va asomando. Por acá con algunos antojos”, escribió en el posteo.

En cuestión de pocas horas, la publicación cosechó más de 120.000 likes y cientos de posteos repletos de afecto. Además del apoyo de sus millones de seguidores, Luisana Lopilato fue felicitada por colegas como Joaquín Furriel y Claudia Albertario, quienes dejaron sus emojis como comentario de la postal.

Antes de la confirmación oficial del embarazo, Luisana apareció junto a Michael Bublé en el videoclip de la canción de su marido, “I’ll never not love you”. En esas imágenes se puede ver a la argentina con una pancita de embarazada, lo cual alimentó las versiones de que un nuevo integrante de la familia viene en camino.

“Esta será la primera vez que digo estas palabras, pero sí: mi esposa y yo estamos agradecidos de estar esperando nuestro cuarto hijo”, confirmó Michael Bublé luego de que se estrenara el video.

Un día antes del estreno del video, Luisana Lopilato había comentado en las redes sociales: “No les puedo expresar la felicidad que me genera trabajar con Mike, pasar 3 días enteros con él en el set. Para mí sin dudas es el número uno en todo lo que hace, es tan profesional, está en todos los detalles. ¡Cuánto lo admiro! Gracias mi amor por confiar en mi siempre, por ser mi mejor amigo, por sacar mi mejor versión. Gracias y más gracias por hacerme sentir que soy la mejor mamá, la mejor mujer, la mejor actriz, la más graciosa, la más inteligente, la que siempre tiene las mejores ideas. No me alcanza este post para transmitirles todo lo que siento. Falta poquito y ya van a poder ver nuestro video, un resumen de nuestros 14 años juntos”.