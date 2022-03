Juana Repetto se quejó de los nuevos hábitos que aprendió su hijo en el jardín

Juana Repetto se mantiene muy activa en las redes sociales, compartiendo con sus millones de seguidores de Instagram su particular forma de criar a sus hijos Toribio y Belisario. Ahora, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto tuvo que enfrentar fuertes críticas luego de contar que su hijo comenzó el jardín y los "prejuicios" que aparejó.

"En nuestro caso, el jardín fue una gran contra. Conoció alimentos que no conocía, muchos de sus compañeritos se alimentan a diario con galletitas dulces y comida tipo: patitas de pollo, milanesa, fideos, hamburguesa, salchichas y esas cosas. Ahora el señor quiere comer eso", expresó e hizo una encuesta: "el jardín no ayuda / no tiene nada que ver".

"A nosotros nos re perjudicó. Mismo en los cumples comen porquerías (panchos y esas cosas) y vuelven llenos de caramelos que en casa regalamos porque Toro no consume (al menos en casa, andá a saber cuántos se lastra en el cumple, a pesar de que le pido que no lo haga)", agregó.

"Más allá de los ultra procesados, que son pésimos para la salud y ni hablar de la cantidad de azúcar y colorantes y cosas que dañan la salud integral, Toro no puede consumir por su quilombete dental. Ni caramelos y chupetines, que ama y se desespera, ni galletitas dulces que, por suerte, no le gustan. En casa nunca hubo y no hay, pero además no le gustan salvo alguna en especial, que igual no consume, salvo que le robe a algún compañero en el jardín", contó.

De esa forma, ratificó que esas actitudes la "perjudican" ya que "antes no comía nada de esto". "Hay niños que llevan todos los días galletitas dulces o incluso golosinas de snack", escribió.

No es la primera vez que la actriz genera críticas en las redes por su forma de alimentar a sus hijos. En enero, abrió un nuevo debate luego de revelar que a sus hijos les prepara helado de leche materna. "Salen helados de leche materna para esos dientes que se están haciendo sentir", escribió. Luego, mostró paso a paso cómo los prepara. "Sale uno solito, a mucha honra", aclaró. Método de alimentación por demás saludable y eficiente calmante para el dolor en la boca.

Ante las críticas, Juana salió a responder. "Les da asco un helado de leche materna con el fin de calmar el dolor por la dentición de un bebé que pesa 10 kilos a pura teta (de esa misma leche). Pero la leche de una vaca o la cantidad de productos llenos de mier…, ultraprocesados y conservantes que comemos les parecen fabulosos", cerró Juana Repetto.