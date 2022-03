Flavio Azzaro estalló por unos dichos que le adjudicaron sobre la violación en grupo en Palermo

Tras la brutal conmoción por la violación en grupo a una joven de 20 años en Palermo, Flavio Azzaro habló sobre el caso desde su programa en Crónica TV, y luego de que en redes sociales y en algunos portales publicaran un video editado adjudicándole al periodista unos dichos de manera tergiversada, el conductor estalló contra aquellos que difundieron ese material de manera mal intencionada.

"Me cansaron. Los voy a denunciar a todos los que publiquen eso que está editado y que solo busca perjudicarme. Me cansé. Antes de defender a un violador prefiero que me maten. No tiene escrúpulos. Editan lo que dije que podía alegar la defensa como si fuera un pensamiento mío!!!!", reclamó indignado Flavio Azzaro en un primer mensaje a través de su cuenta de Twitter.

Me cansaron. Los voy a denunciar a todos los que publiquen eso que está editado y que solo busca perjudicarme. Me cansé. Antes de defender a un violador prefiero que me maten. No tiene escrúpulos. Editan lo que dije que podía alegar la defensa como si fuera un pensamiento mío!!!! — Flavio Azzaro (@FlavioAzzaro) March 1, 2022

Luego, el periodista agregó: "Me están editando. Esta vez no me equivoqué. No me editen. No hagan una fake news. Cien veces hablé de que eso era lo que iban a alegar los abogados de esos 6 hijos de pu...".

Además, Flavio Azzaro compartió el video con la opinión que verdaderamente emitió sobre el dramático caso. "Acá la verdad 7:22. 7 minutos antes de decir lo que iba a ser la hipótesis de los abogados defensores. Es una locura lo que están haciendo. Esta es la verdad", expresó.

Para seguir con la demostración de lo que realmente dijo sobre la violación en grupo en Palermo, Azzaro sumó otro video. "Acá digo claramente, seguido al audio que viralizan, los puntos claves para que no zafen de la condena".

Para remarcar su opinión sobre el caso, Flavio Azzaro agregó otro video en el que argumenta: "Ojalá vayan 100 años en cana".

Finalmente, Azzaro compartió otro momento de su comentario editorial, en el que habla sobre la contención que deberían tener las víctimas de violación en una comisaría. "Esto no lo van a poner tampoco, no? @somoscorta. Solo lo que les conviene para hacer daño?", subrayó el comunicador.