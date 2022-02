La sincera respuesta de Beto Casella cuando le preguntaron cuándo terminará Bendita

En medio de un escenario muy convulsionado para la televisión abierta, Beto Casella habló sobre su clásico programa Bendita (El Nueve), y dio una sincera respuesta cuando le preguntaron cuándo terminará el ciclo.

En diálogo con Liliana Podestá de La Nación, Beto Casella habló de la incombustible fórmula de Bendita. "El formato de ‘te cuento la tele del día en una hora y media’ siempre es tentador. Y especialmente si lo contás con un tono que no moleste, que no sea agresivo, que acompañe los códigos de la familia", explicó.

Luego, Casella agregó: "Voy a parecer pacato pero a veces me dicen que estaban viendo el programa con los chicos y apareció un informe que les dio un poco de pudor, entonces cuido si hay contenidos picantes, desde lo sexual o el vocabulario. Por otro lado, tenemos muchos anunciantes, factura bien en publicidad y no sé si en otros medios sucede lo mismo".

Beto Casella en Bendita.

Por otro lado, a diferencia de aquellos que opinan que la televisión abierta agoniza, Beto Casella opinó: "No veo todavía signos de agonía en la televisión abierta, aunque seguramente va a ser reemplazada por lo online, por el celular. La tele no está languideciendo aún".

Cuando lo consultaron sobre cuándo terminará Bendita, Casella respondió con sinceridad: "Habré hecho un chiste. Hago como Mirtha (Legrand) y digo que en cualquier momento me voy, y parece una cábala... Pero sinceramente no sé cuándo me voy a ir".

Además, tras los rumores de un pase a otro canal, el conductor remarcó: "Desde que Bendita está al aire me han llamado de los cuatro canales para llevar el formato, pero no quise porque el 9 está muy bien".

En este sentido, Beto Casella agregó: "El Trece o Telefe me parece que hay una carrera por el número que no iba a ser sana, que iba a cambiar el espíritu del grupo y hasta la cara de los integrantes. Porque cuando te piden un número de rating, ya la cara no es la misma y se nota. En El Nueve, midamos lo que midamos, no nos van a levantar. Quizá en algún momento aburriremos y a la gente ya no le causarán más gracia los chistes o nos cancelen de un día para el otro. No lo sé. Pero me parece que traslucimos la cara de gente que no sabe cuánto midió de rating el día anterior. No tenemos esa preocupación".

Beto Casella.

Finalmente, sobre la finalización de su contrato con El Nueve, Beto Casella explicó: "Tengo contrato hasta el 2024 y creo que el canal firmaría por diez años más. Pero no sé si llego por decrepitud. Creo que debería acomodar a mi hijo".