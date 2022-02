La filosa respuesta de Juana Repetto a quienes la criticaron por el vestido que usó para una boda

Durante el fin de semana, Juana Repetto compartió una foto con la ropa que usó para una boda y recibió un aluvión de crítcas de sus seguidores. Lejos de quedarse callada, la actriz lanzó una filosa respuesta para aclarar los tantos.

Con un millón y medio de seguidores en su cuenta de Instagram, Juana Repetto suele compartir diariamente contenidos relacionados a la crianza de sus hijos, y algunas de sus actividades cotidianas.

Fiel a su estilo, Juana no teme confrontar con sus fans, siempre en el marco del respeto. Por ejemplo, cuando hace unos días fue cuestionada por utilizar su leche materna para preparar un helado para su hijo menor, y así calmar los dolores del pequeño por el crecimiento de los dientes, la hija de Reina Reech contestó de manera categórica.

“¿Mi leche es un asco? Es oro líquido, queridos, aprendan e infórmense. Al parecer, a los redactores les da asco un helado de leche materna humana hecho con el fin de calmar el dolor por la dentición de un bebé que pesa 10 kilos a pura teta”, sentenció Juana Repetto.

Sin embargo, en esta oportunidad la controversia giró alrededor del look que eligió para asistir a una boda. Frente a los haters que se ensañaron con el vestido que llevó esa noche, la artista decidió no hacer silencio y salió con los tapones de punta.

Para disgusto de unos cuantos, Juana Repetto optó por un vestido color amarillo mostaza, con el frente abotonado y el escote decorado con solapas similares a las que llevaría un saco. Además, completó el outfit con unos grandes aros vintage.

Luego de que varios fans le reclamaran que había elegido un look "de vieja", Juana Repetto respondió filosa: “My God, ya están con que mi vestido es de vieja y no ‘me luce el cuerpo’. No me interesa lucir el cuerpo y amo la ropa de ‘vieja’. Me lo compré en la casa del Teatro hace varios años y es bello”.