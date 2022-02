La categórica frase de Florencia Peña al anunciar su definitiva despedida de su programa

Tras algunas idas y vueltas, Florencia Peña se despide de su programa que va en las mañanas por Telefe, y en diálogo con Intrusos (América) deslizó una categórica frase.

“El canal hizo todo por retenerla. Le ofrecieron distintos proyectos, le ofrecieron algo que no sea todos los días, que era lo que la tenía cansada. Florencia Peña decidió cerrar el ciclo”, explicó Maite Peñoñori, quien contó que la actriz se irá de vacaciones a la playa en familia ni bien termine con su compromiso con Flor de Equipo el 11 de marzo.

La verdadera razón de la baja de Florencia Peña tiene que ver con su cansancio dado que en varias oportunidades le toca rodar alguna película, y de ahí ir directo a la emisión en vivo del programa.

Florencia Peña.

“La conducción es exigente, la actualidad, los policiales. Tiene que estar informada. y además tiene vacaciones programadas para marzo y no quiere postergarlas bajo ningún punto de vista”, aseguró la mencionada integrante de Intrusos.

Además, tanto Peñoñori como Lucas Bertero aseguraron que Georgina Barbarossa es la gran candidata a ocupar el espacio que dejará vacante Florencia Peña en la grilla de las mañanas.

Noticias Relacionadas El destino de Ángel de Brito en televisión tras la falta de acuerdo con Telefe

En diálogo con un móvil del citado ciclo, Florencia remarcó: “Yo me estoy yendo finalmente el 11 de marzo. Este es mi último día en el programa. No sé bien cómo sigue. Me iba a ir un poco antes. Nos sentamos con el canal. En realidad me iba a ir el 4 de febrero”.

Consultada sobre cómo terminó su relación con Telefe tras los rumores de una fuerte tensión, Florencia Peña derribó esa versión pero deslizó una categórica frase para marcar su alejamiento del canal. “No, al contrario. Ellos lo que quieren es que me quede en el canal. Pero yo ahora tengo otros planes. No me voy a quedar en Telefe. Es un ciclo que se cumplió para mí y ahora está bien que sea de esta manera”, expresó contundente

Finalmente, Florencia Peña subrayó: “Cuando sentí que ya había cumplido un ciclo el programa lo primero que hice fue hablar con ellos y ellos me entendieron absolutamente. Desde el día uno que yo empecé con Flor de Equipo sabíamos que tenía fecha de vencimiento”.