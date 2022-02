El contundente descargo de Guillermina Valdes tras ser acusada de usar Photoshop

Tras recibir duras críticas por el supuesto uso de Photoshop en una foto, Guillermina Valdes expresó su enojo en la red y aclaró los tantos con una filosa explicación dedicada a los haters.

La empresaria había compartido una postal promocionando una de sus crremas, luciendo un conjunto de ropa interior y una musculosa atada. Automáticamente, varios seguidores se percataron de que en la foto daba la sensación de que Guillermina Valdes no tuviera ombligo.

En realidad, esa parte del cuerpo de la pareja de Marcelo Tinelli había quedado oculta por la prenda abrochada. “En la foto salió tapado. ¿Por qué explico esto así? Porque me dicen que me hago photoscape, que me hice desaparecer el ombligo, bla bla. Y no. No soy mucho de hablar a cámara porque no me divierte dar explicaciones, pero este es un tema importante para las mujeres y que lo tienen que saber”, explicó Guillermina Valdes a través de sus historias de Instagram.

El posteo de Guillermina Valdes que desató comentarios de los haters.

Luego agregó: “En uno de mis embarazos, uno de mis hijos era muy grande y tuve una hernia en el ombligo. Con el tiempo me tuve que operar porque se me salió para fuera y era una bola. Cuando me hacen el nuevo ombligo me queda chiquitito. Me gustaba más el de antes, pero es eso. Me hicieron un ombligo nuevo. ¿Está bien?”.

Para aplacar los odiosos comentarios, Guillermina Valdes continuó: “Un día de declaraciones, también puedo decir que tengo 44 años y desde los 14 entreno entre tres y cuatro veces por semana. ¿Por qué digo esto? Porque a veces te ponen: tiene ese cu… parece de 20… ¿Saben qué? Me rompo el lomo en el gimnasio hace 30 años”.

Además, sobre su estilo de vida, Guillermina remarcó: “Busco un modelo de salud, intento comer de manera modelada, entrenar y estar en movimiento sin obsesiones. Buscando estar sana, estar bien. Y bueno, les mando un beso grande. ¡Está bueno aclarar eso, también! ¿No? Buscando siempre un modelo de salud, no parámetros estéticos”.