El palazo sin filtro de Guillermo Calabrese a Masterchef Celebrity: "Rozan la falta de respeto a..."

Una vez más, Guillermo Calabrese demostró que cuando habla le pone mucha pimienta a todo. Lo hizo en otras chances, pero esta vez se metió con un peso pesado, como es Santiago del Moro y su querido Masterchef Celebrity 3, que se puede ver en la pantalla de Telefe.

En 2021, Calabrese desde su cuenta de Twitter (donde es muy participativo) había dicho que la edición 2 de MasterChef Celebrity no entusiasmaba como la “primera”, que fue todo un éxito. Y ahora el muchacho de la barba se metió con todo en el tema al charlar de la 3.

Cuando le preguntaron, el conductor y cocinero que estuvo en Cocineros Argentinos opinó sobre el programa que conduce Santiago del Moro y sorprendió al halagar el formato: "Es una fórmula fantástica porque lo resultados están en el rating".

Sin embargo, agarró el palo y les dio a todos: "Yo en la primera temporada en plena pandemia me recontra enganché, y después ya no me gustaron los participantes y ahora directamente ya no me interesa", aseguró en diálogo con el programa radial Por si las moscas.

Además, criticó sin piedad los platos de los integrantes famosos: "De todas formas la manera en la que hacen algunas cosas son burradas, rozan la falta de respeto a la profesión. Pero hay que entender que son personas que se dedican a otra casa y muchos de ellos pueden ser personas que nunca han hecho un huevo duro".

En ese sentido, destacó que "también hay profesionales que muestran y cuentan todo mucho más difícil". Luego, Calabrese aseguró sobre el gato Dumas, el importante chef que falleció en 2004: "Al gato Dumas le hubiera encantado ser jurado de Masterchef, tomaría un protagonismo más allá de los protagonistas, correría con la vaina a participantes y a los demás jurados".

A pesar de las críticas, el ciclo culinario continuó al aire con su fiel audiencia y este año se emite la tercera temporada con nuevos integrantes. De hecho, es un reality que funciona muy bien en el prime time y que logra entretener a los televidentes con un formato distinto a lo que se acostumbraba a ver en televisión.