Desesperado pedido de Tamara Báez, la novia de L-Gante

Tamara Báez reveló un lamentable suceso que sufrió en las redes sociales. La novia de L-Gante fue víctima de un hackeo de su cuenta oficial de Instagram, la cual cuenta con más de 1 millón de seguidores, donde le borraron todas las fotos y le impidieron el acceso a la cuenta.

Enterada de lo sucedido, armó una nueva cuenta donde realizó un desesperado pedido: "Necesito ayuda, quiero recuperarla", expresó la joven. "Están enviando mensajes desde mi número de WhatsApp", agregó Tamara indignada.

"Me robaron mi cuenta de Gmail y el Instagram y me dieron de baja el celular... Hasta el WhatsApp se eliminó", expresó. "HDP, qué bronca. Me da mucha bronca porque perdí muchas fotos", finalizó lamentándose.

Recordemos que este sábado L-Gante fue noticia luego de protagonizar un confuso episodio en General Rodríguez. Según informó el sitio Crónica, el artista se encuentra acusado de portación de arma de guerra y amenazas.

Los hechos ocurrieron en la madrugada de este sábado cuando el artista se encontraba reunido con un grupo de amigos. Por motivos que se desconocen, Elian Ángel Valenzuela se dirigió a su casa junto a tres personas. En el trayecto, el artista desenfundó un arma y amenazó a uno de estos sujetos, acusándolo de haber ingresado a robar a su casa. Según declaró un testigo, se escucharon dos disparos. En ese momento arribó la policía al lugar.

Según el acta de la comisaría primera de General Rodríguez, los efectivos se hicieron presente en el lugar luego de una denuncia por "conflicto vecinal". Al arribo de la policía se encontraron con Braian Alexis Aruchari, de 21 años, quien denunció que fue amenazado de muerte por el cantante, tras efectuar una detonación con arma de fuego en el suelo.