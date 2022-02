Cómo será la "Semana de Oro" en Masterchef Celebrity: los secretos de lo que se viene

Masterchef Celebrity Argentina sale al aire de lunes a jueves a las 21:30 horas, y los domingos a las 22:30 horas. Los famosos que participan en esta edición del programa deben superar diferentes desafíos y demostrar sus habilidades culinarias para permanecer en el certamen.

Este programa tiene como conductor principal a Santiago del Moro y brindará una emisión especial este domingo 6 de febrero. Se llamará la “Semana de Oro” y estará supervisada por los tres jurados: Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. Los participantes que estarán en la competencia son: Tomás Fonzi, Joaquín Levinton, Mica Viciconte, Mery del Cerro, Paulo Kablan, Denise Dumas y Cathy Fulop.

Las celebridades que participan del certamen culinario deberán realizar cada día un reto diferente con un tiempo estipulado de cocina y la exigencia del jurado. El objetivo es ganar el delantal dorado y lograr inmunidad para la próxima semana, además de ser ganador de $20.0000.

Con el elevado porcentaje en su rating semanal, Masterchef quiere seguir creciendo y conquistar a los televidentes. El objetivo siempre está enmarcado en ser uno de los programas más vistos de la televisión argentina y no están muy lejos de lograrlo. Por tal motivo, llevarán a cabo esta novedad para incrementar el interés de los espectadores.

Cada personaje que forma parte de este reality ha pasado por distintas devoluciones al momento de presentar sus platos. Durante la última semana Mica Viciconte cocinó unos ñoquis caseros con salsa de crema y champignones. La pareja de Fabián Cubero se emocionó al recordar a su madre con esta especialidad, y recibió una positiva devolución por parte del jurado.

La que tuvo un momento de mucha emoción los últimos días fue Mery del Cerro, quien desbordó en llanto en una de sus últimas pasadas por el jurado. “Vengo estudiando mucho y que me digan cosas buenas, me emociona”, manifestó la modelo. Y agregó: “Si el domingo me llego a ir, no me quiero quedar con las ganas de hacer algo que tengo ganas de hacer”.

Así mismo y al igual que su compañera, Malena Guinzburg se desplomó en lágrimas luego de las duras palabras de las autoridades del certamen. “No me rescataron ni una cosa”, manifestó la hija de Jorge. Muy angustiada por la situación afirmó: “Me salió todo mal. Basta, ya está”.

No caben dudas que no todo es color de rosas para los participantes. Los jurados se ponen cada vez más exigentes a medida que las instancias avanzan. Están presentes en cada detalle y no dejan que se les escape ni un pequeño error a los famosos y es por eso que se lo marcan constantemente.