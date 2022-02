Solo en Netflix: las imperdibles cinco películas de terror que se estrenarán en 2022

Netflix acaba de anunciar las películas exclusivas que estrenará durante este 2022. Muchas de ellas formarán parte de uno de los géneros que más rédito económico le ha generado al gigante de streaming: el terror.

“Hay un mundo sin límites aquí en Netflix, un sinfín de historias por descubrir. Este año, el universo cinematográfico de Netflix se amplía como nunca para traer de todo: comedias, cine de intriga y acción, misterios, dramas, secuelas y mucho más. Algo nuevo todas las semanas. Risas y lágrimas, adrenalina y suspenso... habrá una película para cada ocasión", adelanta el comunicado de prensa.

Del gran caudal de títulos anunciados, acá les recomendamos las cinco películas de terror más esperadas para este 2022.

La Masacre de Texas (2022)

Disponible en Netflix el 18 de febrero

Han pasado 50 años después de los eventos de la masacre de 1973. En 2023, Melody es una mujer que trabaja como productora de dinero de San Francisco, que hará un viaje de negocios hacia Texas, donde será acompañada por su hermana Lila y sus amigos cercanos. Cuando el grupo van a las carreteras desiertas de Texas, deberán buscar la manera de sobrevivir para no ser asesinados por un envejecido Leatherface, que además de eso, Sally Hardesty regresa para vengarse de la muerte de sus amigos.

Después del lanzamiento de Leatherface en el 2017, Lionsgate tenía planeado hacer un total de cinco secuelas futuras para la franquicia, sin embargo, debido al tiempo en que la película tardó en lanzarse, el estudio perdió los derechos. Al año siguiente, en el 2018, Legendary adquirió los derechos de la franquicia.

Debido a que Lionsgate perdió los derechos de la franquicia, esta entrega será otro reinicio alternativo de la saga y por lo tanto no tendrá conexiones respecto a la cronología de Texas Chainsaw 3D (2013) y la precuela Leatherface (2017)

Director: David Blue Garcia

Guionista: Chris Thomas Devlin

Elenco: Sarah Yarkin, Elsie Fisher, Mark Burnham, Moe Dunford, Nell Hudson, Jessica Allain, with Olwen Fouéré, with Jacob Latimore, Alice Krige

Mr. Harrigan’s Phone (2022)

Fecha de estreno a confirmar

Mr. Harrigan’s phone es parte de la última colección de novelas "If It Bleeds" de Stephen King, sobre un niño que vive en un pequeño pueblo y se hace amigo de un multimillonario mayor y solitario. Los dos forman un vínculo a través de libros y un iPhone, pero cuando el hombre fallece, el niño descubre que no todo lo muerto se ha ido y se encuentra capaz de comunicarse con su amigo desde la tumba a través del iPhone que fue enterrado con él.

Director: John Lee Hancock

Guionista: John Lee Hancock

Elenco: Donald Sutherland, Jaeden Martell, Joe Tippett

End of the Road (2022)

Fecha de estreno a confirmar

Después de perder su trabajo, Brenda, que acaba de enviudar, lleva a su familia al otro lado del país para comenzar una nueva vida. En el desierto de Nuevo México, sin ayuda, deben aprender a defenderse cuando se convierten en el objetivo de un misterioso asesino.

Director: Millicent Shelton

Guionista: Christopher J. Moore and David Loughery

Elenco: Queen Latifah, Chris ‘Ludacris’ Bridges, Beau Bridges, Mychala Faith Lee, Shaun Dixon, Frances Lee McCain

The Inheritance (2022)

Fecha de estreno a confirmar

En la víspera de su cumpleaños número 75, el multimillonario Charles Abernathy invita a sus cuatro hijos separados a volver a casa por temor a que esta noche alguien, o algo, venga a matarlo. Para asegurarse de que su familia ayude a protegerlo de lo que se avecina, Abernathy pone cada una de sus herencias en juego: no obtendrán nada si lo encuentran muerto al amanecer.

Director: Alejandro Brugués

Guionista: Chris LaMont, Joe Russo

Elenco: Briana Middleton, Bob Gunton, Austin Stowell, Rachel Nichols, David Walton, Peyton List, Reese Alexander

Elige o Muere (2022)

Llega a Netflix el 15 de abril

Después de iniciar un juego de terror de supervivencia perdido de los años 80, una joven programadora desata una maldición oculta que destroza la realidad y la obliga a tomar decisiones aterradoras y enfrentar consecuencias mortales

Director: Toby Meakins

Guionista: Simon Allen, Toby Meakins, Matthew James Wilkinson

Elenco: Asa Butterfield, Iola Evans, Eddie Marsan, Robert Englund, Kate Fleetwood, Ryan Gage, Angela Griffin, Joe Bolland