La verdadera razón de Marcela Tauro para faltar a Intrusos: “Le pegó mal la vacuna, pero con Flor de la V no se…”

Y un día Marcela Tauro volvió a Intrusos, a esa casa en la que desarrolló una tremenda carrera en la televisión, en la que creció y evolucionó a la par de un ciclo que se transformó en todo un clásico del mundo del espectáculo.

Tras la extraña salida en 2020, con una pelea silenciosa tremenda con Jorge Rial, la periodista deambuló como reemplazo en diversos programas de América, hasta se especuló con un cierre de la relación contractual con el canal de Palermo.

No obstante, el cambio radical que originó las renuncias de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, para traspasarse a eltrece, abrieron un campo de renovación profunda en Intrusos, que se configuró con la llegada de Flor de la V a la conducción y la incorporación de varios panelistas.

En ese nuevo escenario, Marcela regresó con bombos y platillos, con el entusiasmo de arrancar una nueva etapa. No obstante, su participación al aire fue exigua, porque enseguida se ausentó de su silla. Esto activó las investigaciones de los motivos.

En primera instancia, Tauro armó un video en sus redes sociales para aportar su verdad y dijo: “Mucha gente me está preguntando: '¿dejaste 'Intrusos'?, no, no, no. El tema es el siguiente: me sentí mal ayer, me hisopé hoy. Ayer tuve mucho sueño, hoy no me podía levantar para ir a la radio. Me dio la alarma obviamente, por lo que decidí hisoparme, me dieron el resultado recién, es positivo”.

En concreto, la comunicadora cayó en las garras del coronavirus, lo que la indujo a un periodo de reposo y aislamiento en su casa. Empero, muchas voces de los pasillos de América apuntan en otra dirección, que se vincula más con un conflicto latente.

A partir de lo que brota de las entrañas del canal, Marcela difiere con el estilo de conducción de Flor de la V, no le agrada el formato actual y eso la empujó a recalcular su rol en Intrusos. Incluso, algunas voces consideran que no hay química, una buena conexión entre Tauro y la cómica.

Este contratiempo provocó que la producción recurriera a Guido Záffora, otro de los panelistas históricos de Intrusos, que regresó en estos días para alimentar el panel. Una situación similar a la que se produjo con Luis Ventura, que tiró algunas pinceladas de su estilo recientemente.