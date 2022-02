Gastón Pauls estalló con un lúcido descargo por la polémica de la droga adulterada

Gastón Pauls se sumó al debate alrededor de las 23 personas fallecidas por ingerir droga adulturada. El artista hizo un fuerte descargo contra los medios de comunicación, y reflexionó sobre la necesidad de apostar fuertemente a la prevención.

En medio de su viaje por Estados Unidos, Gastón Pauls enfatizó a través de las redes sociales: "Hablo de esto porque soy un adicto en recuperación. A propósito de la ‘droga adulterada’. Nunca más esclavos, nunca más esclavas. Seamos seres libres. La droga es una mie..., lo saben todos. Se habla de la droga adulterada como si la droga en sí no matara pero no seamos caretas. Hay droga adulterada todos los días, en todos los rincones, pasa que no es noticia y nadie lo cuenta".

Luego agregó contundente: "Ahora se habla de esto porque está la agenda pero no nos tenemos que olvidar que si mañana aparece una noticia que venda más, esos pibes van a seguir muriendo porque hay droga adulterada todos los días, en todos los rincones y no una vez por año, cuando los medios deciden hablar de eso".

En su categórico descargo, Gastón Pauls cuestionó: "Se le pide a los adictos que no compren o no tomen por unas horas, pero para el que consume eso es una boludez. Lo va a seguir haciendo porque en la adicción, uno fuma y se toma lo que sea. Yo he visto gente del medio raspando la pared para meterse cal y pintura por la nariz. Es ridículo pedirle a un adicto que no consuma porque no le interesa lo que se está metiendo. Se pone sustancias tóxicas diariamente. Yo lo dije y lo digo siempre, hoy acá delante de mi hija: soy un adicto en recuperación. Hablo de esto porque yo tomé merca y cuando uno consume, consume la merca que sea”.

Con una expresión de urgencia, Pauls pidió: “Hagámonos cargo de la prevención porque si no, esto estalla. Los que puedan, que somos todos, pónganse la causa al hombro, no sean caretas".

Noticias Relacionadas Débora Plager, Marina Calabró y Luis Majul se unen en un programa que dará que hablar

Finalmente, Gastón Pauls expresó: "Lamento enormemente el triste momento que están pasando las familias de los que murieron por esta droga adulterada pero también quiero acompañar a las personas que acompañan día a día a personas con adicciones. Nunca más esclavos. Nunca más esclavas. Seamos libres".