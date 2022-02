La feroz pelea entre Marcela Tauro y Jorge Rial: “Te agradezco los 18 años que me hiciste…”

Picante, muy picante. Una batalla dialéctica extremadamente filosa, con críticas de un rincón desmedidas, con una réplica profunda. Jorge Rial y Marcela Tauro se lanzaron munición pesada, para dejar en claro que no existe ni un resabio de armonía.

La historia se remonta a varios años atrás, cuando el conductor decidió freezar a la panelista cuando defendió al doctor Mühlberger al aire. En ese momento, la periodista quedó boyando varias semanas, con una posibilidad enorme de perder su puesto de trabajo.

Nunca más se recompusieron, al punto que Tauro se mudó a otros ciclos de América y con el tiempo, Rial abandonó Intrusos y se sumergió en la trunca apuesta de TV Nostra, que significó su última aparición en la pantalla chica. Evidentemente la relación se quebró.

En los últimos días, Marcela, que retornó al histórico ciclo de espectáculos con la renovación del panel y la designación de Flor de la V, informó de una pelea en los pasillos de Radio 10 entre Jorge y Elizabeth Vernaci. Todo se englobó en el asalto de Rial en Sobredosis de TV.

Resulta que el conductor decidió pegarle con su filosa lengua a Tauro y la criticó con frases muy hirientes en su Twitter: “No me molesta la mala información. Lo que me molesta es que la diga alguien con graves problemas de dicción y una pelea perdida con la lengua española. Después, todo bien”.

Innecesario. Marcela decidió tomar cartas en el asunto y lejos de optar por el silencio saltó en Instagram para armar un descargo picante contra Rial. "Siempre discriminando a las mujeres del medio, tu manera de defenderte. Prefiero tener problemas de dicción y no los tuyos, JR", escribió en sus stories.

En la continuidad de su réplica, de esa respuesta a su ex compañero, la panelista clarificó que ahora está en mejores condiciones que en la época que trabajaban juntos al exclamar: “Deseo que tengas más amor aún del que tengo yo. Pero me tenés bloqueada. Soy feliz. Y trabajo con gente que me hace feliz".

Y para terminar, Tauro acudió a la ironía para pegarle un palo filoso: "Tengo una familia hermosa, un hijo que me adora y un hombre que me ama. Te agradezco los 18 años que hiciste solidaridad conmigo al darme trabajo Rial".