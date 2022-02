Despidieron a una periodista del programa de Laurita Fernández: el insólito motivo

Laurita Fernández comenzó con todo el 2022. La actriz regresó a la conducción en televisión como reemplazo de Guido Kaczka en Bienvenidos a bordo. Pero su agenda laboral seguiría ampliándose. Laurita sorprendió al anunciar que sumará un nuevo desafío fuera de la televisión. La actriz se sumó a la programación de radio Metro 95.1. Desde el 14 de febrero comenzó a conducir Decímetro de 9 a 13 horas junto a Gabriel Schultz y Javi Ponzo.

Dentro de los integrantes del programa, se sumó como columnista Flor Restrepo. Pero su labor duró tan solo una semana. Fue la propia periodista quien informó en sus redes sociales la sorpresiva noticia de su desvinculación. Además, contó los detalles del insólito motivo por el cual la echaron.

"Sobre el poco tiempo, las formas, por qué de un día para el otro, qué más pasó, sinceramente conté todo lo que sé y tal cual fue. Si para mí es muy difícil de procesar, digerir y comprender, entiendo que afuera pueda pasar lo mismo y llevar a sacar mil conclusiones, hipótesis, supuestos. Esta es una de las cosas que más me afecta, porque está mi imagen y reputación como persona y profesional en juego”, manifestó en sus redes.

Por último, dijo: “Tengo un hermoso quilombo de sentimientos que van desde la desilusión total y la tristeza profunda, pasan por el enojo inmensurable y la impotencia desmedida y terminan en un estado de paz y tranquilidad, sobre todo para conmigo misma. Abrazándome mucho para no caer”.

Noticias Relacionadas El nuevo proyecto de Laurita Fernández lejos de la televisión

Luego, en diálogo con Pronto, Restrepo agregó: "Me dijeron que no sigo siendo parte porque ellos creen que mi voz y mi estilo no va con el del programa ni con el de la radio. Eso fue lo que me comunicaron ayer a la tarde, por eso hoy ya no estuve”, contó en diálogo con Pronto.