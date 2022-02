Juana Viale fue letal con Alberto Fernández por los incendios en Corriente

Juana Viale siempre se mostró muy activa en la defensa de las causas ambientales. En este sentido, desde que comenzaron los terribles incendios forestales que azotan la provincia de Corrientes, la actriz y conductora decidió comprometerse con la causa. Así fue como este miércoles viajó hacia la provincia del noroeste argentino para reunirse con el gobernador Gustavo Valdés.

Además, Juanita compartió a través de su cuenta de Instagram desoladoras postales para generar conciencia sobre lo sucedido y despertar solidaridad en la población.

En tanto, este viernes brindó una entrevista a Eduardo Feinmann en Radio Mitre, donde contó detalles de lo vivido. "Yo soy una ciudadana, Alberto Fernández no sé qué es", expresó sobre el accionar del Presidente. Además, apuntó contra el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible: "Cabandié es una persona que no es idónea en el tema. No sé si sabe bien para el Ministerio que está ocupando. Imagino que ahora se está poniendo en tema. Pero no hay que minimizar el tema del ministerio. No hay gente idónea".

Luego, se refirió a las causas que desencadenaron los incontrolables incendios: "Lo que está pasando en el mundo es el cambio climático. Eso es un hecho que no se puede negar. Lo que está sucediendo en Corrientes es que hay una sequía de hace dos años". Acto seguido, contó por qué decidió viajar hacia Corrientes: "No me gusta que me cuenten las cosas, vine a verlo con mis propios ojos. No me gusta que me vendan gato por liebre. Me había tomado 15 días de vacaciones, y cuando llegué a Buenos Aires, agarré la camioneta y me vine para acá", reveló.

Desde sus redes sociales, la nieta de Mirtha Legrand dejó un mensaje esperanzador: "Esta tierra va a volver a ser hogar de nuestra flora y nuestros animales", escribió en una foto en la que se la ve frente al paisaje, con una flor en la mano. En otra, expresó: "No hay agua y hay viento. La combinación es tremenda".