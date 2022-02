Nicole Neumann reveló que le fueron infiel: el sugerente comentario

A principios de enero surgió un fuerte rumor sobre un supuesto engaño de Manu Urcera a Nicole Neumann. La modelo había recibido algunas capturas de chats que comprometían a su actual pareja.

La noticia fue revelada en el programa "A la tarde", que conduce Karina Mazzocco por la pantalla de América, y desde ese momento pasaron semanas sin que se hablara de otra cosa en los programas de chimentos. En el ciclo compartieron las conversaciones que habría tenido el novio de Nicole con una joven durante sus vacaciones.

"Ella estaba en la playa y recibió chats de su novio que generaron un escándalo. Luego del primer chat ella empezó a recibir una catarata de chats con esta chica y ella le dijo "¿vos te pensás que tenés 18 años?”, reveló la panelista Cora Debarbieri.

Tras las repercusiones de la polémica, fue Melina Eugster, la señalada como tercera en discordia, quien aprovechó para contar su versión de los hechos. "Yo soy promotora, que es un trabajo que se pide mucho en el automovilismo. Cuando hay carrera acá, por la zona, a veces traen promotoras desde Buenos Aires, pero otras no y nos llaman a nosotros”, contó la rubia. La joven aseguró que tuvo "contacto" con Urcera "pero no nos encontramos”.

Nicole y Urcera durante sus vacaciones.

Luego, Urcera le envió una carta documento a la promotora exigiendo que se rectifique de sus dichos porque de lo contrario "el asunto va a terminar en la Justicia". Por su parte, ella aclaró: "Que me disculpen, ella, él, que me disculpen si dañé su imagen, nunca lo quise hacer, pero a mí me escribió una persona que se hacía pasar por Manu Urcera. El WhatsApp no tenía foto, nunca nos mandamos ni fotos ni videos pero yo creí que era él".

Melina Eugster

Aunque el tema parecía estar terminado, Nicole le tiró un palito desde Los 8 escalones del millón. Todo sucedió cuando Guido Kaczka preguntó: "¿Cuál de estos animales es un ave de aspecto similar al avestruz y al ñandú?". La respuesta correcta fue el emú, y Nicole lo explicó.

"El cebú es como un toro, una raza de toros. Creo que son los más bravos, que tiene como una viborita blanca en la frente, y me han corrido por el campo, zafé de esos cuernos…de esos por lo menos", dijo de forma irónica, sin saber si hacía referencia a su actual pareja o a su relación anterior con Poroto Cubero.