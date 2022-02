Excompañeros de Jorge Rial en Intrusos le mandaron un fuerte palito al conductor

Algunos excompañeros de Jorge Rial en Intrusos tuvieron una reunión íntima y desde las redes sociales le mandaron un fuerte palito al conductor.

Marina Calabró, Marcela Tauro, Adrián Pallares, Guido Záffora y Daniel Ambrosino compartieron una cena; y Marina subió una postal a Instagram con un picante mensaje en el epígrafe. "¡Acá el chat paralelo de Intrusos! Hermosa cena con Marcela Tauro, Adrián Pallares, Daniel Ambrosino y Guido Záffora. Faltan Damian Rojo y Angie Balbiani", comentó la periodista que supo tener un fuerte cruce con Jorge Rial.

Recientemente, el exlíder de Intrusos se despachó contra sus excompañeros justo cuando comenzó una nueva etapa del ciclo con Florencia de la V como conductora y el regreso de Marcela Tauro al panel. "Agradezco a todos los excompañeros que me recuerdan con sus rebuznos. Su atención hacia mí es admirable. Disculpen que mi interés por ustedes no sea el mismo. Les perdí el rastro desde que estaban a mis costados intentando no chocarse con las palabras cada vez que se las daba", disparó filoso Jorge Rial.

Además, en una entrevista con Teleshow el conductor contó que ya no sigue Intrusos, y que el legendario programa perdió su marca de identidad.

También remarcó: "Es real que no instala agenda y no tiene la influencia de antes, que lo que decías en 'Intrusos' explotaba. No es lo mismo: no lo miro porque no cuentan nada que yo no sepa. Y perdió maldad, esa cosa irónica que tenía y ya no tiene".

Por otro lado, Jorge Rial hace unos días se refirió en duros términos al regreso de Marina Calabró a la televisión, y comentó desafiante: "¡Pedro! ¡Mira quién vuelve! La viudita a la tele. ¿A quién va a traicionar ahora? Cuídense. Filtra toda la información. No la agreguen a los chats o mejor, hagan uno paralelo".