La llamativa respuesta de Nicole Neumann cuando le consultaron si está embarazada

En medio de rumores de embarazo, Nicole Neumann salió a aclarar los tantos con una llamativa respuesta sobre su actual situación junto a su pareja.

Hace algunos días, Maite Peñoñori había asegurado Neumann y José Manuel Urcera estaban en tratamiento de fertilización para poder concebir un hijo juntos.

Acto seguido, la modelo compartió una postal de un viaje a España que hizo acompañada por su novio y por las hijas que tuvo junto a Fabián Cubero. “En un punto clave de la ciudad, cerca de todo para disfrutar de la ciudad a pleno. Volveremos y seremos cinco (¿o seis?)”, escribió sembrando más especulaciones.

Nicole Neumann y Manu Urcera en España.

“Mis hijas me piden un hermanito desde hace rato. No me dicen el sexo del bebé, me dicen ‘queremos que tengas un bebé con Manu’. Siempre querían un hermanito, pero sin el nombre del padre. Ahora viene con el nombre del padre incluido”, expresó poco después Nicole Neumann potenciando más la versión de embarazo.

Otro detalle que despertó dudas sobre su estado tiene que ver con la descompensación que sufrió en plena grabación de Los 8 escalones del millón (El Treece), en donde ocupa el lugar de jurado.

Noticias Relacionadas Pampita habló por primera vez del romance entre Benjamín Vicuña y Eli Sulichin

Finalmente, para despejar los rumores Nicole Neumann expresó en diálogo con Paparazzi: “No tengo nada para comunicar. Llegado el día, se dirá. Les juro que no tengo nada para comentar. Cuando haya una buena noticia para comunicar, se comunicará”.

Si bien negó el embarazo, no se cerró a la posibilidad con una llamativa declaración. “Ya tenemos una familia bastante funcional y conformada pero sí, se habla de agrandar en algún momento”, confesó.