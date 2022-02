Paulo Vilouta confirmó su renuncia a Intratables y reveló el motivo de su baja

Tras una década de labor en Intratables (América), Paulo Vilouta confrimó que renuncia al clásico programa de actualidad y debate político. En su programa radial en AM La Red, el periodista se tomó unos minutos para hablar del tema y revelar el motivo de su salida.

“Bueno, les quería contar lo de Intratables porque ya trascendió y explotó por todos lados. Y en el ambiente nuestro no hay forma de mantener... no es un secreto pero sí es una negociación. Y después, explicar cómo es la situación porque siempre todo el mundo piensa que hay conflictos, que hay problemas”, comenzó explicando Paulo Vilouta.

Luego agregó: “Hay una situación que ya se me hizo inmanejable que es trabajar en los extremos del día. Intratables va cada vez más tarde”. Con este argumento, Vilouta expresó su esfuerzo al desempeñarse como conductor del ciclo radial Vilouta 910, que va de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana, y en la noche como panelista o conductor suplente de Intratables, que comienza a las 22 y termina no antes de las 23:45.

Paulo Vilouta confirmó su renuncia a Intratables.

De esta manera, el periodista detalló que logra descansar recién a la 1 y tiene que despertar muy temprano en la madrugada. “Es un abrir y cerrar de ojos porque a las 4 y pico estoy otra vez en pie”, explicó Paulo Vilouta.

“Estuve reunido con las autoridades del multimedio y llegamos a la conclusión de que es imposible jugar los dos extremos. El viernes hago el último programa y terminamos un ciclo. 10 años: es una primaria entera y tres años de secundaria. Son 10 años que por supuesto a mí se me pasaron volando”, agregó.

Por otro lado, sobre su paso por Intratables, Paulo Vilouta enfatizó: “A mí, personalmente, me cambió muchísimo la vida. Trazó una bisagra. Me generó una gran popularidad que yo ya tenía en el fútbol, que es muy invasivo, pero entré en un territorio que es la mujer, la dama, que no ve tanto el fútbol como el hombre”.

En tanto que sobre su salud, Vilouta reconoció: “Ahora voy a tener una vida más tranquila, más ordenada, voy a venir (a la radio) sin el apriete ese de ‘dormí tres horas y vengo a laburar. Tuve un llamador el año pasado que fue el tema del stend en un momento muy complejo con cinco aislamientos, un covid... llevo 32 hisopados y lo del stend me hizo por primera vez sentir un sacudón”.

Finalmente, Paulo Vilouta confirmó que Intratables seguirá adelante con la conducción de Alejandro Fantino, y que se emitirá más tarde, cerca de la medianoche.