La tía de Felipe y Martita Fort dio la cara por ellos y explicó todo tras la muerte de Gustavo Martínez: “Deben estar…”

La noticia cayó como una bomba en toda la familia, y también en todo el mundo. Y, por eso, con el correr de las horas, siguen apareciendo voces y versiones de lo ocurrido. Ahora fue la exesposa de Eduardo Fort, Karina Antoniali, quien dio su parece tras la muerte de Gustavo Martínez.

La partida del ex de Ricardo Fort sacudió las estanterías, desgarró a miles de personas y abrió un campo de debate profundo sobre lo que acontecía en las entrañas de esa familia, de ese núcleo en el que ocupaba el rol de tutor por pedido expreso de Ricardo Fort.

El suicidio de la expareja del Comandante provocó reacciones de todo tipo, como aquellos primeros posteos de Felipe y Martita Fort que se centraron en la bronca más egoísta, que por el verdadero dolor de despedir a un ser que los acompañó desde la niñez.

Esas publicaciones de los jóvenes sentaron posiciones, activaron los debates respecto a sus reacciones, que navegaron por la indignación por la determinación de Martínez de suicidarse mientras ellos estaban en el departamento de Belgrano.

Karina se expresó sobre este desenlace tan abrupto y desgarrador de Gustavo y narró: “Me enteré por mensaje de texto. No lo podía creer hasta que no hablé con Eduardo y me lo dijo”.

En cuanto a las publicaciones de Martita y Felipe, Karina arrojó, con conocimiento de causa, una descripción profunda y sostuvo: “Son dos adolescentes. Yo tengo mellizos adolescentes y todos los adolescentes son rebeldes. No hablé con ellos, pero yo calculo que están sintiendo esa pérdida, que después la van a asimilar”.

En sintonía con su opinión, Antoniali volvió a referirse al manejo de los hijos de Ricardo y ponderó sus características de personalidad y sobre todo la edad. “Felipe y Marta hacen lo que ellos quieren. No son mayores de edad, pero ya tienen 17 años así que si lo hicieron… Son chicos”, expresó.