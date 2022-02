Jimena Barón reveló la extraña razón para dejar de tomar alcohol: "Decidí porque..."

Construye puentes, abre las puertas a edificar lazos con sus seguidores. Jimena Barón se mueve con naturalidad en las redes sociales, ahí describe una enorme cantidad de sus actividades cotidianas e incluso interactúa con los internautas.

La cantante muestra todo, desde sus recetas culinarias que se centran en platos divertidos, en ocasiones sencillos, sin la necesidad de acudir al consumo de la carne, hasta los tratamientos de belleza que utiliza para mantenerse siempre espléndida.

Su Instagram es prácticamente un canal directo, un tubo entre lo que acontece en su realidad y los millones de followers que la transformaron, hace muchos años, en una influencer poderosa, que no requiere de muchos misterios, solo exhibir su vida y su buena vibra.

En las últimas semanas, Jimena contó con lujo de detalles dos experiencias muy movilizantes. En primer lugar ese viaje a España, donde se reencontró con familiares y en el que se movió con su hijo Momo, como un incondicional acompañante de aventuras.

Luego, Barón volvió a armar las valijas raudamente, prácticamente no permaneció en Argentina más que un puñadito de días, y se trasladó a Miami. En esa travesía sorprendió al emprender el viaje en soledad, lo que la empujó a narrar los motivos para la ausencia de su hijo.

Justamente desde la ciudad norteamericana, a la que visitó para sumergirse en un plan de grabación de varias canciones, la actriz confesó que se percató de una particularidad de sus hábitos. Ella misma reveló que se lanzó en una desintoxicación.

Básicamente, la autora de La cobra probó con la idea de evitar el consumo de bebidas alcohólicas, un placer al que solía acudir en ocasiones, principalmente cuando podía darse una vuelta por la noche, como en sus reiteradas salidas a la fiesta Bresh.

Así llegó la gran revelación de Jimena del argumento que la impulsó a no tomar más: "No decidí. Es como que se me fueron las ganas y dije: 'Che, no tomo hace mil'". Una confesión muy íntima y que sus seguidores le agradecieron.

En cuanto a las secuelas que notó en su cuerpo y la postura que adopta en esa línea, Barón añadió: "Y decidí no tomar más para ver qué onda. Por ahora, tengo la piel horrenda pero sí me siento con menos celulitis. Estoy explorando".