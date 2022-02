Qué hizo Rocío Marengo en Miami la noche anterior al entierro de Gustavo Martínez: "Estuvo con amigas en..."

En la actualidad poco se sabe de cómo está la relación entre Rocío Marengo y Eduardo Fort, hermano del reconocido empresario. Tiempo atrás, durante el certamen del “La Academia”, la actriz manifestó su bronca con su pareja por no asistir a la pista para verla bailar.

Al borde del llanto, Marengo dijo: “Estoy hace 8 años remando, acompañando, y no es capaz de venir a acompañarme. Se hace el que me apoya, pero estoy harta. Re podrida, porque hace 8 años que estoy al lado de él, bancándome a la ex que me salió a putear por todos lados, que me trata de prostituta. Soy su mujer hace 8 años y no es capaz de venir a bancarme”.

Tras estas declaraciones de la modelo, se mostraron juntos y felices. A pesar de la reconciliación, surgieron varias versiones de que la pareja se había distanciado pero de manera secreta. Es decir, no salieron a dar detalles públicamente pero según grandes fuentes, estarían separados.

La exparticipante de “Masterchef” sufrió la pérdida física de Luciana Herrera, una de sus mejores amigas. Pero también se conoció la triste noticia del suicido de Gustavo Martínez, el tutor de Felipe y Martita Fort, quienes son los sobrinos de su último novio.

Sin embargo, Marengo se mostró muy feliz disfrutando de la vida. La encargada de mandarla al frente fue Estefanía Berardi, quien publicó una storie en su cuenta personal de Instagram donde se la ve a la bailarina en plena fiesta y celebración en Miami. "Marengo ayer de cumple a puras risas sola en Miami”, escribió la panelista.

Fue de gran sorpresa el momento en que este hecho ocurrió, ya que se trató de la noche anterior del velatorio de Gustavo Martínez. Lo que llamó la atención en el mundo del espectáculo fue la ausencia de la blonda, ya que mantenía un excelente vínculo con los hijos de Ricardo Fort.

Con este acto, se confirma que Rocío y Eduardo no están juntos y no deben haberse distanciado en buenos términos. Sino es complejo de explicar por qué tomó la decisión de no acompañarlo a él y su familia en este difícil momento.

Pero poco le importa a Marengo lo que los demás digan sobre ella. Siempre se destacó por hacer oídos sordos a las críticas y se dedica a vivir su vida en plenitud, dejando atrás y pasando por alto el qué dirán. Hasta el momento no salió a dar declaraciones sobre este acontecimiento.