Qué hace cuatro veces por día Jorge Formento con su ex mujer

Si hay una voz histórica y de una gran trayectoria en el mundo de la locución es la de Jorge Formento. Quienquiera que haya visto Feliz Domingo, el icónico programa conducido por Silvio Soldán, recuerda a quien lo acompañó durante 16 años.

Recientemente, el periodista que decidió que quería ser feliz y por eso dejó la profesión, celebró 37 años de su carrera como locutor. Actualmente es la voz de la Bombonera, una que seguramente todos los hinchas del club de la Boca reconocen instantáneamente. “Ser la voz de la Bombonera es un sueño cumplido. No lo veo como un trabajo y, por eso, no acepto que me paguen”, le confió a la revista Hola!.

Jorge Formento le brindó al mencionado medio una entrevista reveladora donde además de repasar su gran carrera, contó detalles de su vida personal, su faceta de abuelo y la relación particular que mantiene con su exmujer, de quien se separó hace nueve años.

“Quieren mi voz para usar como alarma del despertador del celular. “Me quiero despertar todas las mañanas con tu voz”, me dicen y no sabés ni qué responder. Es gracioso. En la época de Feliz domingo, me pedían mucho que les grabara los poemas que recitaba en el programa”, reveló con respecto a su famosa dicción.

Lo que más llamó la atención de la producción que hizo junto a la mencionada revista fue que las fotos de hicieron en la casa de su exmujer, Sylvia, en el barrio de Avellaneda, algo que dejó muy en vista la buena relación que tienen tras su separación.

El conductor estuvo casado con la madre de sus cuatro hijos durante treinta años. “Nos conocemos desde que teníamos 19 años y nunca nos dejamos de querer. Ojo, las separaciones siempre son dolorosas, pero el tiempo lo cura todo. Ella sabe que si algún día necesita de mí, yo estaré incondicionalmente”, confió Formento.

Además, Jorge reveló una particular práctica que tienen junto a ella y que no es habitual en otros ex matrimonios: “Todos los fines de semana nos juntamos a comer en familia. Con Sylvia hablamos cuatro veces por día, más de lo que nos llamábamos cuando éramos marido y mujer”.

Por otro lado, hizo referencia a su rol de abuelo, el cual aseguró que lo lleva de manera maravillosa. “Mi nieta me devuelve esa posibilidad de conectarme con la niñez y me encuentra con un poco más de sabiduría adquirida en el camino”, comentó.