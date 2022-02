Así se enteró Luis Ventura que Jorge Rial lo desvinculaba de Intrusos

El nuevo formato de Intrusos en América TV y la incorporación de Florencia de la V, le permitió a Luis Ventura volver a ocupar la silla que Jorge Rial le quitó años atrás. Sobre el programa, el ex conductor, señaló en su ciclo radial: "No lo miro porque no cuentan nada que yo no sepa. Y perdió maldad, esa cosa irónica que tenía y ya no tiene".

Ahora, en El Run Run del Espectáculo hablaron sobre el tema y Estelita Muñoz, ex de Ventura y panelista de Crónica TV, contó cómo se enteró el conductor de Secretos verdaderos que su amigo lo desvinculaba del ciclo. "Ese día estábamos en la Trinidad de Quilmes porque cada vez que Luis se hacía estudios se internaba y yo me quedaba con él. En pleno horario de Intrusos, el televisor estaba apagado, y lo llama alguien a Ventura y le dice prendé América y fijate lo que está diciendo tu amigo", comenzó el relato.

Estelita Muñoz, ex de Luis Ventura

Y continuó: "En ese momento enciende el televisor y escucha que su gran amigo, su hermano de sangre decía que él había decidido que Ventura diera un paso al costado del programa, todos saben por qué, y después Rial terminó usando el pañuelito verde circunstancial en la vida".

Acerca del momento clave que marcó un antes y un después para el comunicador, contó: "Ventura se enteró en el sanatorio internado que su gran amigo lo sacaba de Intrusos, él se quedó pasmado, yo me quedé mirándolo, no entendíamos la situación".

Luis Ventura y Jorge Rial

Para finalizar, Estelita se sinceró: "Ahí demostró qué tipo de persona es, una persona que se lleva para el traste con sus hijas y defenestra a sus compañeros".