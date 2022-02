Marcelo Polino arremetió contra una panelista: "Se pone a hablar y de eso no..."

Falta muy poco para que un nuevo ciclo salga al aire en la pantalla de El Trece y se trata de “Socios del espectáculo” que tendrá como principales conductores a Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. Estarán acompañados de grandes y reconocidos panelistas, aunque hasta el momento no se conocen tanto detalles.

A medida que pasan los días y las horas, se van conociendo más versiones de este nuevo programa que estará en la pantalla todas las mañanas de lunes a viernes y ocupará el lugar que dejó vacante Ángel de Brito con la finalización de “Los ángeles de la mañana”. Mucho se está hablando sobre el formato que se llevará adelante.

En esta oportunidad quien decidió dar su declaración al respecto de este nuevo ciclo fue el comunicador y actor Marcelo Polino. Durante su programa radial en Radio Mitre dialogó con sus compañeros sobre los personajes que formarán parte del panel de esta nueva apuesta por parte de Adrián Suar.

Durante los últimos días se supo que una de las que estará presente será la diosa argentina Graciela Alfano. De forma exclusiva, Polino puso el ojo en Grace y dio su opinión personal sobre la actriz que dejó sorprendidos a todos en los estudios de la radio.

En el comienzo de su relato manifestó elogios para con Alfano. “Yo compartí muchos años con ella en Bailando y siempre fue una gran compañera conmigo, todas las noches venía me agarraba la mano, me decía cómo te va y siempre olía rico, fue muy amorosa conmigo”, afirmó.

Sin embargo, no todo fue tirarle flores a su colega. Marcelo no pudo con su genio y lanzó un filoso comentario sobre Graciela Alfano. Al respecto sentenció: “También tiene su parte densa que se pone a hablar y no termina nunca, el resto la detesta porque monopoliza todos los temas”.

De esta manera, el periodista dejó muy en claro lo que piensa de la artista y sobre cómo lleva adelante su rol como panelista. Parece que no le agrada demasiado esta faceta de la actriz, y lo puso sobre la mesa durante su programa radial para que los oyentes opinen, como así también los que lo acompañan allí dentro.

Cabe recordar que Alfano fue parte del panel de "LAM" y que su presencia marcó un punto de inflexión en el programa. La relación con “las angelitas” no fue la mejor ya que siempre surgía alguna discusión al aire, principalmente con Yanina Latorre que no tiene problema de enfrentarse con nada ni con nadie.