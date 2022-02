Luis Novaresio chicaneó a Nancy Dupláa tras un filoso comentario de la actriz

Luis Novaresio sorprendió a todos al sumarse a la pantalla de La Nación+ tras su abrupta salida de América TV y sus supuestas intenciones de alejarse por un tiempo de la televisión. Fue el pasado lunes 31 de enero, cuando el periodista se presentó en los estudios del canal y anunció que se sumará a la grilla a partir del próximo 23 de febrero de 10 a 13 hs. "Vamos a hacer lo que más me gusta hacer, que es la entrevista cara a cara", reveló Novaresio.

Enterada de la noticia, Nancy Dupláa se volcó a las redes sociales para dar su opinión al respecto. "Surprise!" (Sorpresa), fue el escueto pero irónico mensaje de la actriz.

Rápidamente, el periodista levantó el guante y respondió filoso: "Estoy tan honrado de tu atención a mi trabajo, Nancy. Hace dos años proponías no ver Animales -re parecido a la censura- y ahora esto. Mi admiración desde tu época de El vestidor. Salute", expresó picante.

Recordemos que no es la primera vez que Dupláa dispara contra Novaresio. El 2 de marzo de 2020, la actriz cuestionó el slogan que Animales Sueltos utilizó para promocionar su vuelta a la pantalla. "Tenés muchas preguntas, encontrá muchas respuestas", decía la promo.

"¿Acá vamos a encontrar las respuestas?", se preguntaba irónica la actriz en su cuenta de Twitter. "Así es Nancy. Algunas respuestas habrá. Seguro que muchas preguntas y oído atento a lo que se responde", le respondió Novaresio.

Al día siguiente, en su programa radial por La Red, Novaresio se refirió al tema. "Me declaro fan de Nancy Dupláa, yo creo que es nuestra Tita Merello moderna, es capaz de hacer comedia y capaz de entrar en un momento de drama fenomenal. Yo creo que el progresismo tiene un problema severo: están convencidos que tienen toda la verdad y yo quiero darles una mala noticia: no tienen la verdad. Nosotros no planteamos que tenemos todas las respuestas, lo que planteamos es que vamos a dar algunas respuestas y sobre todo vamos a plantear sí muchas preguntas. Animales sueltos es el que más exhaustivamente ha preguntado", dijo.