Aseguran que un legendario actor está indignado con la producción de MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity (Telefe) es uno de los programas más exitosos en la televisión abierta, y el popular reality de gastronomía se ha convertido en un espacio ideal para artistas que vieron sus carreras perjudicadas por la pandemia de coronavirus, o bien para aquellas figuras que experimentan un notorio resurgimiento de su imagen al aprecer en el ciclo más visto de la pantalla chica.

En cada temporada, la producción de MasterChef Celebrity afila la puntería a la hora de elegir a los referentes más atractivos para potenciar el rendimiento de este formato que es furor en el mundo. Más allá de que algunos artistas rechazan la propuesta, ya sea porque no les interesa artísticamente, o porque no están dispuestos a atravesar las largas sesiones de grabación con ocho horas diarias de trabajo; hay otros que que quieren ser llamados pero no lo consiguen.

En este sentido, según aseguró La Pavada del Diario Crónica, el legendario actor Rodolfo Ranni está indignado con la producción de MasterChef Celebrity, ya que no ha sido convocado para lucir su destreza culinaria en el programa conducido por Santiago del Moro.

Rodolfo Ranni.

Actualmente, Ranni está en un excelente momento de su carrera con el éxito de El Marginal 4, donde interpreta a Benito Galván, el perverso director de la cárcel donde transcurre la nueva temporada de la ficción que es tendencia en Netflix.

Así y todo, según señaló el mencionado medio, Rodolfo Ranni espera expectante el llamado de MasterChef Celebrity y estaría decidido a hacer una pausa en su carrera para dedicarse de lleno a su participación en el reality de cocina.

Noticias Relacionadas La terminante decisión del jurado de MasterChef Celebrity por las reiteradas ausencias de una participante

En estos días, más allá del sucedo de la serie de Sebastián Ortega, Rodolfo Ranni está de gira con la obra Divino Divorcio. En los próximos días, el veterano actor se presentará en diferentes localidades de Entre Ríos, junto a Jessica Shultz como dupla protagónica, tras la repentina baja de Edda Bustamante.