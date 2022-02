Andrea Rincón reveló la sorpresiva decisión que tomó con respecto a su intimidad

Cansada de los rumores sobre un supuesto romance con Fredy Villarreal, su compañero en la obra 39 escalones, Andrea Rincón habló sin filtro sobre su intimidad y sorprendió al revelar que eligió por el momento no tener sexo.

"Yo me siento bien, tengo un montón para dar y gente que me da un montón. No me falta amor, y no necesito amor de pareja", expresó en diálogo con el ciclo radial de Moskita muerta.

Luego, agregó: "Yo estoy llena de amor pero no tengo sexo. Es una decisión personal, tengo propuestas, pero hoy es una decisión personal estar sola. En algún momento pasará".

Fabián Vena, Fredy Villarreal, Marcos "Bicho" Gómez y Andrea Rincón.

Finalmente, Rincón reconoció que no se sintió bien con los rumores que surgieron: "A veces, cuando dicen cosas así, me molesta porque en otros momentos me han escupido el asado. Pero en este momento no tengo a nadie a quien le pueda llegar a molestar lo que digan".

Recordemos que todo comenzó durante un móvil en A la tarde, cuando el humorista se había referido a su buena relación con la actriz. "¿Es verdad que andan noviando con Andrea Rincón?", preguntó Karina Mazzocco. "No, es una gran compañera", respondió.

Más tarde, la actriz dio una entrevista con Intrusos y Fredy irrumpió en vivo. "Ojalá me dé bola", dijo mientras la abrazaba. "¿No te da bola?", le preguntaron. "No, somos compañeros. ¿Quién no quisiera que le dé bola Andrea Rincón?", agregó.

"Si me preguntás si me gusta Andrea, te puedo decir que ella es una mujer bella en todo aspecto y, quizás, puede confundir a algunos cronistas nuestra afinidad recíproca", aseguró el actor.