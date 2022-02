Se descompensó Nicole Neumann en plena grabación: ¿qué le pasó?

Nicole Neumann sufrió una descompensación mientras participaba de la grabación de un nuevo programa de Los 8 escalones del Millón. Tras ser atendida por personal médico en los estudios de El Trece, la modelo se retiró a su casa sin poder continuar con su participación en el ciclo conducido por Guido Kaczka.

Fue el periodista Sebastián Perelló Aciar quien informó detalles de lo sucedido desde sus redes sociales.

"Se descompuso Nicole Neumann en la grabación de los 8 Escalones. Aparentemente se le bajó la presión", anunció luego Pampita en su cuenta de Twitter. Luego, agregó: "La atendió el médico de la productora, ya está bien pero no pudo quedarse a la segunda grabación del programa".

Rumores de embarazo

Nicole, quien actualmente está en pareja con el piloto José Manuel Urcera, habría comenzado un tratamiento de fertilidad asistida para volver a convertirse en madre. Esta semana, Carmen Barbieri volvió a referirse al tema y contó detalles al respecto. "Nicole está bárbara, yo no le veo pancita, la veo re flaca, divina", expresó Carmen ante la consulta de uno de sus panelistas.

"¿No está embarazada?", indagó Pampita. "Yo creo que no, ¿vos que decís? Yo no la veo embarazada, no tiene panza ni nada", argumentó la conductora.

Semanas atrás, fue la propia modelo la que realizó un comentario que alimentó los rumores de embarazo. Fue en una publicación en su cuenta de Instagram durante la última escapada romántica a España que hizo junto a su novio.

"Gracias por recibirnos y tratarnos como en casa. Un placer la atención, las vistas en el roof top y el cuarto de ensueño con todas las comodidades", comenzó diciendo Nicole. "En un punto ‘clave’ de la ciudad, cerca de todo para disfrutar Madrid a pleno", agregó junto a las imágenes donde se la puede ver disfrutando de las instalaciones del hotel. Luego, añadió una serie de hashtags: "#Volveremos #YSeremos5 (o 6?)", lanzó la blonda.