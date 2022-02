Por qué Mereces Funes tomó la decisión de no ser mamá: "Sentí que..."

Mercedes Funes vive hoy en un gran presente en cuanto a su carrera actoral. Se presenta en el Multiteatro de miércoles a domingo con la obra “Me duele una mujer” y además está próxima al estreno de “El primero de nosotros”, la nueva tira que saldrá al aire por Telefe.

En una entrevista a corazón abierto, habló sobre todas las circunstancias de la vida que la llevaron a estar hoy en esta soñada realidad. Sus primeras declaraciones fueron en torno al personaje que lleva adelante en la obra teatral, el cual está contado desde una perspectiva masculina.

Pero el momento de mayor importancia fue cuando le preguntaron sobre el vínculo con su actual pareja, Cecilio Flematti y los planes a futuro que tienen juntos. En referencia a la posibilidad de tener un hijo entre ambos, la actriz respondió: “Estamos juntos hace unos cuantos años, nos casamos y alguna vez quisimos tener un hijo. Cecilio tiene un hijo ya y yo quise ser mamá pero no vino naturalmente, hice tratamientos que, en una primera instancia, no funcionaron”.

Y continuó: “Cuando estaba por pasar a una segunda instancia tomé una decisión muy interna, y sentí que ya estaba grande para eso. Cecilio me ayudó mucho, es una decisión muy personal porque otras mujeres de mi edad lo intentan y se sienten plenas”, sin querer juzgar a las mujeres de su edad que están decididas a ser madres.

Al sentirse cómoda hablando sobre este momento tan importante en su vida, agregó: “Sentí que no lo iba a poder vivir con plenitud, que me hubiera gustado en otro momento de la vida que no fue. Soy consciente de que me pierdo ese amor único, pero también sé que hay cosas que en este momento no estoy dispuesta a transitar”.

Dentro de la sociedad en la que vivimos, resulta muy complejo tomar este tipo de decisiones y más siendo una persona del mundo del espectáculo. “Fue algo que me costó mucho aceptar porque hay un mandato según el cual no te recibís de mujer cien por ciento si no transitás la maternidad; que sos incompleta o te falta algo si eso no sucede”, manifestó Mercedes al respecto.

Acto seguido, habló sobre cómo se siente ella internamente y afirmó: “No hay nada malo en mí, que simplemente no sucedió cuando quizá todas mis energías hubieran estado a disposición. Ahora mis energías no están a disposición y prefiero abrazar lo que tengo y vivir con el mayor goce posible.

Actualmente, Mercedes Funes disfruta de sus proyectos laborales y de su amor junto a su marido. Se aleja de los comentarios negativos y vive su vida a pleno, sin esa mochila en la espalda que la persiguió durante tantos años.