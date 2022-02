Oscar Ruggeri fulminó a Sergio Goycochea tras ser acusado como una “mala persona”: “Yo presté plata y soy el…”

Oscar Ruggeri y Sergio Goycochea enfrentados en una guerra impensada, que nadie imaginaba y que causó estupor en la sociedad por el cariño que ambos consiguieron despertar en millones de argentinos. Una raíz que se remonta a un negocio fallido.

Hace un tiempo, el exarquero salió a los medios a relatar que ya no considera una buena persona al panelista de ESPN y que todo se vincula con un comportamiento en torno a una idea emprendedora que no llegó a buen puerto.

Resulta que Ruggeri aportó una suma enorme de dólares para un proyecto del suegro de Sergio, ante la falta de éxito le reclamó la devolución de todo el dinero y al no disponer de los billetes todo concluyó con la entrega de una propiedad inmobiliaria.

El ex arquero de la Selección describió en una reciente entrevista: “Es un gran jugador, campeón de todo y capitán. ¿Cómo persona?. No lo sé, es muy difícil. Qué sé yo. Prefiero pasar en esta también y no generar polémica...”. Muy picante, lo que abrió el campo a una batalla.

Óscar recogió el guante y fiel a su estilo de verborragia plena decidió referirse a todo esta polémica en el aire de ESPN. ”Vos prestás plata y sos difícil cuando la reclamás. Cuando reclamás sos el difícil, ‘se hace el difícil’. Siempre soy difícil. No devuelven la plata y encima el que da la plata es difícil”, exclamó.

En ese clima de ironías e indirectas, Ruggeri agregó más detalles:“Ustedes no la sacaron y la pusieron. No era un vuelto, eh”. Era rúcula (dólares) sembrada acá desde el norte del país al sur del país. Era la granja completa. Y los de cabeza grande”.

Y para dejar en claro su defensa, su postura y que todo este entuerto dispone de diversas maneras de abordarlo, Óscar le tiró munición pesada a Goycochea: “La película está contada como quiere cada uno. Entonces, ¿quién es difícil? Yo, Como siempre. Cuando vs prestas plata y después la pedís, sos un hijo de p...”.