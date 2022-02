El posteo de Karina La Princesita que generó preocupación entre sus seguidores

Karina La Princesita transita un difícil momento en su vida personal. Luego de su separación de Nicolás Furman, la cantante confesó en sus redes sociales que no está pasando actualmente por un buen momento. "A veces me cuesta estar bien. Soy una persona que se siente por momentos muy triste y en este momento no la estoy pasando para nada bien", reveló Karina.

"Creo que no soy de abrirme demasiado, pero a veces me cuesta estar bien. Soy una persona que se siente por momentos muy triste y en este momento no la estoy pasando para nada bien. Pero mi hija y cantar me salvaron la vida", dijo la cantante.

"Y no vengan con que hay gente que está peor, porque la mente de cada uno es un mundo y yo siente que muchas cosas que viví son injustas. Por eso, me cuesta mucho a veces sentirme bien", aclaró.

"Verles la cara al cantar me hace sentir especial por un instante, cosa que no siempre pasa; gracias por eso. Y a quienes me hacen tanto daño, ojalá que la vida se encargue de ustedes también", sentenció para finalizar, lo que muchos entendieron como un palito a su ex pareja.

Además, durante San Valentín muchos esperaban algún gesto. Karina solo posteó una foto muy sexy en una cama con la única descripción de un emoji de corazón.

Pero lo que generó sorpresa entre sus seguidores fue el video que posteó la cantante en las últimas horas. En las imágenes se puede ver a La Princesita interpretando el tema de Pimpinela, "A esa". Los gestos de tristeza de Karina llamaron la atención de sus seguidores, quienes especulan sobre una supuesta infidelidad de Nicolás, lo que habría desencadenado la ruptura de la pareja.