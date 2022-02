Flavio Mendoza se sinceró y contó cuál es el trabajo del cual se arrepiente en TV

Flavio Mendoza se encuentra atravesando un gran momento laboral con su espectáculo 'Stravaganza, 10 años'. El reconocido bailarín y director está haciendo temporada en Carlos Paz y recientemente, se ganó el Premio Carlos de Oro. "Esto es como un comienzo o un final, fueron diez años. Le pusimos todos. Para mí es el mejor espectáculo de la historia del teatro argentino", reconoció él al recibir el galardón.

Además del premio mayor de la ceremonia, su espectáculo se llevó otras seis estatuillas. Este año, nuevamente se llevó a cabo de manera presencial en Jardines Municipales de la ciudad cordobesa. El año pasado, debido a los protocolos por la pandemia de coronavirus, debió hacerse a puertas cerradas.

Luego de su reconocimiento, Flavio pasó por el programa radial de Marcelo Polino para hablar, entre otras cosas, de su exitoso presente. "Estoy viviendo una temporada increíble, agradecido, ya lo dije es un comienzo o un final porque en estos 10 años me marcó algo increíble. Tuve pérdidas, tuve al amor de mi vida Dionisio, rompí el techo de lo que es hacer un espectáculo acá en Argentina", indicó al aire.

Como es costumbre en el ciclo de Polino, el artista debió someterse a un segmento de preguntas picantes. Fue en ese momento cuando el conductor le consultó: "¿De qué trabajo te arrepentiste y sólo lo hiciste por plata?". Sin vacilar, Mendoza se sinceró.

Flavio Mendoza

"Cuando hice los Titanes en el Ring, nadie sabe esto. Yo era el bailarín de la familia del luchador israelí. ¡Imaginate! Bailaba rikudim y yo en el corte me persignaba y detrás de cámara me decían no te persignes pero yo lo hacía para que no le peguen", confesó el papá de Dionisio.