El álbum privado de Eugenia de Martino, la novia perfecta del Peque Schwartzman

Diego Schwartzman vive un gran presente. Además de ser el tenista número uno del país, está por disputarse la final del Argentina Open, lo que le permitirá obtener un nuevo título ATP, el quinto para su historial. Pero lo profesional no lo es todo, además se encuentra en un muy buen momento con su novia, la modelo Eugenia de Martino.

La historia entre el tenista y la rubia comenzó gracias a Ricky Sarkany, a quien el Peque conoció en el Racket Club, lugar en el que se entrena para sus partidos en polvo de ladrillo.

"La primera vez que nos vimos fue en una campaña de Sarkany. Como Ricky sabía que los dos estábamos solteros, nos hizo de Cupido. Después no nos volvimos a ver por un tiempo, hasta que el año pasado, una amiga en común nos volvió a juntar, nos reencontramos y no nos separamos más”, contó Eugenia de Martino sobre su primer encuentro con Diego Schwartzman.

Lo cierto es que no es fácil comenzar una historia de amor con un tenista, dado que los viajes recurrentes y los entrenamientos en el exterior previos a los torneos son algo muy normal para ellos. Pero los jóvenes lo superaron a la perfección.

"Al principio estuvimos un mes comunicándonos sólo por mensaje y recién cuando él volvió de viaje, nos pudimos ver. Pensé que iba a ser todo más difícil, pero por suerte, mi trabajo también me da la opción de la distancia y acomodar mis horarios, entonces suelo acompañarlo”, reveló Eugenia.

Además, al poco tiempo la pareja probó la convivencia, pasaron juntos la cuarentena y nunca más se separaron: "Nos va muy bien juntos. Él es muy divertido, me encanta su humor, no hay un día en que no me haga reír”, contó sobre su novio.

Mientras tanto, Eugenia disfruta de su trabajo como modelo y se prepara para probar suerte en la actuación. Está estudiando ya que sueña con ser una estrella de cine. Además, es influencer y en su cuenta de Instagram, en la cual cosecha más de 150 mil seguidores, comparte parte de su trabajo y sus viajes por el mundo junto al Peque.