Marcelo Polino reveló un dato secreto de Flor de la V y su llegada a Intrusos: “Nunca lo conté…”

Flor de la V vive un momento muy especial, porque se transformó en la conductora de la nueva etapa de Intrusos, tras la salida de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. Un desafío profesional impresionante, que la mantiene entusiasmada y con mucha energía.

El histórico ciclo de espectáculos también experimentó diversas variaciones, dado que se modificó profundamente el panel con el regreso de Marcela Tauro, la incorporación de otro hombre de mucha trayectoria en ese programa como Daniel Ambrosino.

En pos de conocer más detalles de cómo se produjo el aterrizaje de Flor al frente de Intrusos, Marcelo Polino se animó a narrar información de muchísima intimidad, a partir de todo su bagaje de cómo se moviliza todo en las entrañas de América.

En el contexto de su programa en Radio Mitre, el periodista se lanzó a contar algunos entretelones poco difundidos y narró: “Estaba la versión de que Iudica iba a hacer Intrusos en lugar de Flor de la V pero yo hablé con la gente del canal, en el chusmeteo me dijeron que están contentos y que por sobre todas las cosas se mantuvieron los anunciantes”.

Así, Polino puso el foco en la incidencia de la comercialización, la importancia que posee ese aspecto en la balanza para las decisiones: “Primero te miden si vendes, por más que tengas la mejor entrevista pero se te cayeron los anunciantes, te pegan un voleo en cualquier canal”.

Marcelo ponderó la evolución de los espectadores, dado que grafica que los auspiciantes modificaron viejas costumbres arcaicas: “Me dijeron que nos anunciantes no se habían retirado y eso hablan muy bien de la sociedad”. Eso abrió las puertas a la revelación.

El periodista reveló una situación secreta que aconteció hace unos años con Flor de la V: “Voy a contar algo que nunca lo conté pero cuando hacíamos Movete con Carmen, en un momento ella se va, yo había propuesto traer a Florencia y no la quisieron por un tema de los anunciantes. Me parece que estamos abriendo la cabeza porque una persona trans, hace 20 años, no estaba bien vista a la hora de contratar porque te ahuyentaban los anunciantes”.