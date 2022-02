Lizy Tagliani estalló con furiosos mensajes y publicó una foto con un hombre tras su separación

En estas últimas semanas, Lizy Tagliani ha estado con mucha actividad en las redes sociales después de su separación de Leo Alturria. Más allá de que la artista ha apostado al humor para atravesar el momento, en esta oportunidad llamó la atención al estallar con furioros mensajes y compartir una foto con un hombre.

“Hoy se te bloquea y se te elimina de mi lista de contactos. Creo que merecía al menos un ‘¿cómo estás, trava?’. ‘¿Te fuiste a hacer ver la próstata?’. Beso y que te vaya como te merecés”, lanzó picante sin mencionar el destinatario del mesnsaje.

“Ja, ja, ja. La próstata. Me acordé de que me tengo que ir a hacer el estudio. Bueno, me sirvió el enojo”, bromeó Lizy Tagliani.

Leugo, la conductora regreso a la red con otro llamativo posteo. “Ya estoy más calma, voy a seguir con mi whiskycito. Ah, re Violencia Trava. Ja, ja, ja. (Amo a Violencia Rivas)”, lanzó en referencia al popular personaje de Diego Capussotto.

Si bien en un principio daba la impresión de que la ruptura entre Lizy y Leo Alturria se había producido en los mejores términos, más tarde comenzaron a aparecer los reproches.

Por otro lado, Lizy Tagliani compartió un posteo con un hombre que según ella indicó es su vecino. Automáticamente, sus fans elogiaro al sujeto en cuestión a quien señalaron como un buen candidato para su ídola.