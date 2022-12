Filtran la lista de invitados y rechazados al cumpleaños de Wanda Nara

Este viernes, Wanda Nara celebra su cumpleaños número 36 y según trascendió lo festejará con amigos y familiares. En el programa Nosotros a la mañana (El Trece), filtraron la lista de invitados y rechazados al evento.

Ariel Wolman aseguró en el mencionado programa que "hay lista negra" que incluye a conocidas figuras que quedarían fuera de la celebración. En el magazine de la mañana aseguraron que no faltará Kennys Palacios, peluquero de Wanda Nara, quien además será el encargado de lookear a la agasajada. Además especularon con una posible presencia de Mariano de la Canal, más conocido como el fan de Wanda.

En un mensaje de audio que envió el mediático expresó: “Estoy viendo si voy al cumpleaños o no voy. En realidad, no me invitó todavía pero capaz si le mando un mensaje y le digo ‘feliz cumpleaños’, me termina invitando, así que no sé. Todavía no le mandé un mensajito ni nada pero bueno, un ramito de flores a la casa le quiero mandar. No sé, si me invita, voy”.

La gran incógnita es qué pasará con Mauro Icardi, quien estaría intentando una enésima reconciliación con Wanda Nara durante su estadía en el país. “Mauro Icardi, si va con los hijos lo tiene que dejar entrar, si va solo, pasa filtro. El problema es si Wanda quiere blanquear algo con L-Gante”, remarcó Wolman.

Entre los que no asistirán, el integrante de Nosotros a la mañana agregró: “Jakob, no va, rojo. El padre, Andrés Nara, hablé hace un rato con él. Apuesto a una reconciliación, pero no creo que sea esta noche. Carmen, la empleada, no va”.

Según el panelista, el ex de Wanda Nara que sí asistiría en caso de estar en el país es Maxi López. “Maxi López, yo creo que hoy sí. No está en Argentina, pero si viene, iría”.

Finalmente, el Pollo Álvarez sorprendió al asgurar que L-Gante no irá al cumpleaños de Wanda Nara. “Información que me llega ahora. Él estuvo ayer en Casa Rosada… L-Gante, no sólo que no va al cumpleaños de Wanda, sino que se va a Uruguay y no va al cumpleaños. Esta persona me dice que hay posibilidad de que Wanda caiga en Uruguay, pero lo que confirmo L-Gante no va”.