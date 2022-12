Famoso y respetado actor cruzó a su sindicato por apoyar a Cristina Fernández de Kirchner con un comunicado

Desde sus redes sociales, la Asociación Argentina de Actores compartió un extenso comunicado en defensa de Cristina Fernández de Kirchner tras su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos.. Ante este gesto de la entidad, un famoso y respetado actor aseguró que no todos los artistas allí nucleados tienen la misma ideología, y cuestionó en duros términos al escrito en cuestión.

Uno de los párrafos del documento en defensa de Cristina Fernández de Kirchner expresa: "Repudiamos este hecho, en defensa propia. Ningún derecho civil, penal o laboral estará garantizado si se acepta esta burda vulneración, esta parodia judicial, esta tergiversación de la realidad. Pensar que a la larga o a la corta no seremos víctimas de este proceso de degradación de la Justicia, es desconocer flagrantes acontecimientos recientemente acaecidos, donde paralelamente al veredicto de condena, asistimos a la exhibición obscena de la connivencia entre este poder judicial tan cuestionado, y los poderes económicos y mediáticos".

En tanto que el comunicado finaliza de manera categórica: "Cumplimos con nuestro rol institucional y ciudadano de expresarnos ante un hecho que pone en riesgo nuestra democracia. Consejo Integral Asociación Argentina de Actores y Actrices".

Al no sentirse representado por las palabras del texto de la Asociación Argentina de Actores, Federico D'Elía expresó su contundente opinón sobre el gesto del sindicato con Cristina Fernández de Kirchner.

Federico D'Elía.

"No te dejan comentar, en Instagram creo que tampoco (comenté y ahora no lo puedo ver). Muy democráticos los muchachos y las muchachas que toman estas decisiones. No estoy de acuerdo que saquen un comunicado desde el sindicato, deberían hacerlo de manera personal", expresó desde su cuenta de Twitter Federico D'Elía.