Rating: los números del veredicto contra Cristina Fernández de Kirchner, Gran Hermano y el Mundial de Qatar

Este martes, la televisión abierta argentina vivió una jornada de alto encendido y notables números en el rating, aunque las mediciones del día se repartieron entre muy pocos programas y temas. La sentencia contra Cristina Fernández de Kirchner, la nueva gala de Gran Hermano (Telefe) y los partidos disputados en el Mundial de Qatar; se adueñaron de las mediciones.

En cuanto al veredicto que encontró culpable a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por defraudación al Estado en la denominada "causa Vialidad", tuvo su mayor marca de rating con en Telefe Noticias, que marcó un promedio de 8.6 puntos, consagrándose como el noticiero más visto del día.

En cuanto al Mundial de Qatar, los encuentros celebrados durante este martes le dieron muy buenos números a la Televisión Pública, que logró posicionarse en tres oportunidades en el top 5 del rating de lo más seguido con tres partidos de la fecha.

Sin embargo, el gran líder del martes volvió a ser Gran Hermano, el popula reality conducido que encabezó las preferencias del gran público con un promedio de 18.2 puntos de rating, en una gala que consagró a Thiago como líder de la semana. El joven tendrá los beneficios de quedar excluido de las nominaciones esta semana y tener la chance de salvar a uno de sus compañeros que haya ido a placa.

Si repasamos el top 5 de las propuestas más visttas este martes en la televisión abierta, encontramos a Gran Hermano coronando el ranking con 18.2 puntos de rating, seguido de Pluto TV presenta: espiamos la casa de Gran Hermano (Telefe) con 12.4.

Luego, del tercero al quinto puesto, los partidos del Mundial de Qatar emitidos por la TV Pública coparon la atención de los televidentes. Marruecos vs. España se posicionó en tercer lugar con 10,6 puntos de rating, mientras el cuarto puesto fue para Portugal vs. Suiza con 10,4 y la quinta ubicación para Post Marruecos vs. España con 9.2.