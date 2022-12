El tatuaje con el que Michael Bublé homenajeó a Cielo, su cuarta hija con Luisana Lopilato

Michael Bublé es una estrella de la canción pero, ante todo, es un padre de familia. Así se presenta en sus redes, donde se autodefine como “devoted papi”, (papá devoto). Y para hacerle honor a ese sentimiento tan fuerte, en las últimas horas Bublé decidió homenajear a su hija Cielo, la más chiquita.

En agosto de 2022, el canadiense y Luisana Lopilato agrandaron su familia con el nacimiento de Cielo, la hermanita de Noah, Elías y Vida que llegó para alegría de todos. Pasados unos meses, Michael se animó a ir al estudio de tatuajes de su confianza y plasmar, al fin, un lindo diseño.

Para compartir ese momento con sus millones de seguidores de Instagram, el artista grabó toda la secuencia en un divertido video en el que se lo ve algo nervioso antes de someterse a los pinchazos de las agujas.

“Hola a todos, pensé que sería divertido llevarlos a un pequeño viaje. Es hora de tatuarme a mi cuarta hija en la muñeca”, arranca Bublé su clip que luego publicó en sus historias. Luego, se ve al profesional intentando convencerlo de que se haga otro dibujo, pero él insiste con la idea que tenía en mente.

“¿Y si simplemente terminamos acá con el tatuaje? ¿Y si la llamamos C? Déjame llamar a mi mujer y ver si C es un buen nombre, en lugar de Cielo”, dijo después, ya en la camilla del tatuador, bromeando sobre el dolor en esa zona tan sensible.

Finalmente, el marido de la actriz de Casados con hijos mostró orgulloso el resultado de la sesión. Mostrando feliz el tatuaje a cámara, Bublé festejó: “¡Lo hicimos! ¡Terminamos!”. “Tengo suficiente espacio para al menos seis niños más. Tendrán nombres de una sola sílaba”, escribió luego, al subir el video.

"En las siestas de Cielo... Mi rutina de skin care. Qué importante encontrar estos momentitos para cuidarse a una misma", escribió hace unas semanas Lopilato al mostrar en sus redes lo que hace cuando la pequeña duerme.

Con un outfit de entrecasa, vestida con una calza negra, una remera y medias, Luli se sacó una foto frente al espejo de su increíble mansión en Canadá para exhibir su cara cubierta por una máscara verde.