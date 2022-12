Cómo fue la noche en la que L-Gante hizo cerrar un boliche para estar con Wanda Nara

Wanda Nara y L-Gante dieron una entrevista en conjunto en la que hablaron de su relación y de las citas que tuvieron durante este tiempo en el que se habló mucho de si su vínculo trascendía el plano comercial.



En ese contexto, la mediática sorprendió al revelar cómo fue la noche en la que el joven cantante de cumbia 420 la invitó a bailar e hizo cerrar un boliche para tener mayor privacidad con ella.



L-Gante fue invitado a Red Flag (Luzu TV) y fue sorprendido con una llamada telefónica en vivo. “¿Cómo están? Buenas tardes para mí, porque para mí es muy tarde, pero para Elián es la madrugada más o menos”, dijo en tono de broma Wanda.



“Yo le puse ‘buen día’ esta mañana cuando me desperté, pero me enteré por la nota que le están haciendo que se fue a bailar a esa hora. Así que estamos como un poco desconectados”, chicaneó la empresaria mediática.



Durante la entrevista, Wanda y L-Gante se mostraron muy cómplices y, si bien no le pusieron ningún título a la relación, la exmujer de Mauro Icardi volvió a dejar en claro que está separada del futbolista.



Al ser consultada sobre cómo surgió el vínculo con el cantante de cumbia 420, Wanda admitió que no estaba al tanto de sus canciones. “Un día me puso a ver dos horas de sus videos y no lo podía creer. Lo conocí de cero y me pareció divertido, una linda persona”, expresó.





Asimismo, Wanda recordó cuando lo acompañó en una gira y de ahí surgió el tema de las mejores citas. Allí, L-Gante remarcó dos cenas. “Cuando me invitó ella fuimos a un restaurante. En los medios dijeron que yo había pagado no sé qué cantidad de dinero y no, yo puse la propina para el mozo. Al otro día la invité a comer y se me hizo tarde, eran las dos de la mañana, no encontraba ningún lugar abierto y fuimos a la costanera. Pedimos un choripán y un sánguche de lomito”, contó.



Por su parte, Wanda reveló que L-Gante llegó a cerrar un boliche para poder bailar tranquilos. “Un día me invitó a bailar y le dije: ‘No podemos porque hoy son todos periodistas con los teléfonos’. Y me respondió: ‘No te preocupes, vamos a ir a un lugar que nadie te va a sacar fotos’. Cuando llegamos, había llenado un lugar con todos amigos de él”, recordó la empresaria.