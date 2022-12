La novia de Cata reveló qué periodista le genera rechazo: los motivos

María Laura, más conocida como Cata en la casa de Gran Hermano, volvió a quedar nominada y este domingo puede llegar a reencontrarse con Soledad, su pareja desde hace varios años que la está esperando afuera.



Mientras se resuelve la continuidad o no de Cata en el reality, Soledad confesó que hay una periodista de El Debate que le cae muy mal: se trata de Marisa Brel. “Todos tenemos un poco de celos en las relaciones. Me parece que no está mal. ¿Quién no es celoso? El que quiere a alguien lo va a celar porque no querés perder a esa persona. Yo no soy una celosa loca, ella tampoco”, explicó Soledad por los dichos de Cata, que la trató de tóxica.



“Cata es una persona súper agradable para el trato, que siempre tiene una anécdota para contar. Te matás de risa. Y por eso a mí me sorprende un poco la faceta de ella que muestran dentro de la casa, porque no coincide mucho con lo que es ella”, aseguró Soledad.



“En las redes, lo que es Tik Tok, o Twitter, editan mucho. Cortan, pegan, sacan de contexto un montón de cosas y creo que eso juega en contra para poner en un plano a los villanos y en otro plano a los santos de la casa”, opinó la jugadora de fútbol y pareja de María Laura.



“Nunca le fui infiel. No sé por qué dijo tener la corazonada de que yo pueda estar con otra persona. Cuando la escuché me mataba de risa sola. Te imaginás que tire la bomba ahora y diga: ‘Estuve con Nazarena Vélez, que dijo que quería probar’”, comentó Soledad.



Luego, en otro momento de la entrevista, Ángel de Brito le preguntó si Cata odiaba a alguna famosa. “No, no odia a ninguna. Pero a mí me empezó a caer mal Marisa Brel, por ejemplo. Como panelista ella no debe tomar partido por ninguno de los participantes”, expresó la pareja de María Laura.





“O sea, podés dar una opinión, pero no hace falta que hagas campaña en contra de un participante. Podés tener un preferido, alguien que te guste más o que te guste menos, y dar tu opinión, algo que me parece perfecto”, explicó.



“Ahora, que vos estés tuiteando ‘saquemos a fulano, saquemos a mengano’, como panelista me parece que no va”, agregó Soledad, notablemente enojada con la forma en la que Marisa Brel hace su trabajo en el debate de Gran Hermano.