Thiago de Gran Hermano confesó que se arrepiente de su relación con Daniela: "Tendría que haber dicho..."

Thiago y Daniela se convirtieron en la pareja más polémica de Gran Hermano. Y es que, los jóvenes comenzaron con una amistad, pero con el paso del tiempo, los sentimientos cambiaron y decidieron apostar. Sin embargo, no todo salió bien y ahora está todo más tenso que nunca.

Y es que, el joven de González Catán confesó que ya está cansado de su relación con Daniela: "No me puedo tirar un pedo porque está ahí en mi cama. No puedo eructar porque me dice 'no pierdas el encanto'. Dejame ser, piba. Me pudre pero no me dan ganas de decirle nada porque no quiero que después se ponga mal o que me diga que yo solo tengo calentura, supuestamente".

"No quiero hablar con nadie. Seguro me va a querer llamar para hablar la otra y no estoy con humor. Quiere que esté todo el día atrás de ella, la verdad es que me da por los huev… Quiere que esté todo el día con ella y yo no soy así. Ella me preguntó si era amoroso y le dije que no tanto. Le dije que quería estar un toque solo", agregó Thiago.

Cabe recordar que fue Daniela quien confesó su amor por Thiago y rompió en llanto: "Me siento una niña de 15 años. Tengo miedo de que él me lastime, yo estoy más enganchada que él. No lo quiero asustar, no sé cómo tratarlo, me adapto a lo que es él y dejo de ser yo. No sé en lo que me estoy metiendo y tengo un miedo".

Eso no fue todo porque Nacho la encaró y le confesó que él cree que usa a Thiago: "¿Querés que te diga la verdad? Con una mano en el corazón. Para mi también estás jugando con Thiago y te soy sincero. Como estás diciendo que no te gustan que lo digan por atrás, te lo digo en la cara".

"Lo hablé con un montón de personas y no soy el único que coincide con eso. Y ojalá yo salga de acá y esté equivocado. Pero yo también lo pensaba", finalizó Nacho. Fue entonces que Daniela le respondió: "Sos re falso, entonces. Fuiste el primero que me dio un abrazo. Igual, te digo que me chupa un huevo lo que piensen todos, Nacho".

Ahora bien, en las últimas horas, Thiago confesó que está harto de Daniela y sorprendió a todos con una polémica frase que lanzó: "Siempre lo mismo, ya me pudre, la verdad que me estoy pudriendo. Tendría que haber entrado (a la casa) diciendo que era gay".