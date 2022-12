Los cambios en su piel que comenzó a notar Barby Franco por su embarazo

Barby Franco se encuentra transitando la recta final de su embarazo, por lo que la ansiedad y los nervios comienzan a multiplicarse, no sólo para ella, sino también para su esposo, el abogado Fernando Burlando.



Hace unos días, la modelo se mostró en las redes sociales sentada en la sala de espera de la clínica donde se realiza los chequeos rutinarios y les contó a sus seguidores que comenzó a notar cambios en su piel producto del embarazo.



“Miren, no tengo filtros. Me salieron pecas y las amamos”, expresó Barby Franco en sus historias de Instagram, en donde apareció muy cerca de la cámara de su celular para que se noten bien las pecas.





Lejos de ver esto como un problema o un drama, la modelo mostró muy feliz su rostro al natural. De esta manera, da cuenta de que transita esta etapa novedosa para ella con mucha felicidad.



Es muy habitual que Barby Franco utilice sus redes sociales para compartir detalles de su día a día, y más aún desde que anunció su embarazo. En esta oportunidad, sorprendió al mostrar el insólito artefacto que tiene en su habitación.



Si bien la idea inicial era contarle a sus fans que iba a tomar una siesta para descansar, hubo un detalle que llamó la atención de sus seguidores: un microondas sobre la repisa de su habitación.





El mueble, que queda a la vista, se ve lleno de muñecos y algunos peluches, pero, en medio de todo eso, se pudo ver un electrodoméstico inusual para una habitación. Muy intrigados por esto, los seguidores de Barby le preguntaron por qué estaba allí.



La modelo, de manera muy divertida y simpática, explicó: “Muestro una foto de la siesta y todos me dicen del microondas. Sí, tenemos un microondas en la habitación por las dudas. No sé, para calentar algún café, un té, o algo”.