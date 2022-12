"Jujuy" Jiménez recibió un golpe viendo a la Argentina en Qatar: las fotos sangrando

Sofía Jujuy Jiménez viajó por primera vez al Mundial y se mostró súper emocionada. La reconocida modelo compartió mediante su cuenta de Instagram fotos y videos de los momentos que vive en Qatar. Sin embargo, la famosa nunca esperó sufrir un accidente durante un partido.

Fue Sofia quien compartió un video y contó: "Mi primer Mundial de fútbol. Mi primera vez viendo jugar al número uno del mundo, nuestro amado Lionel Messi. Mi corazón no puede más de alegría y emoción. Te amo, vamos por más". Pero contó que alguien la golpeó sin querer y se mostró sangrando.

"Chicos, de la emoción, uno me dio un relojazo. ¡No lo puedo creer, papá! Acá es re emocionante", finalizó. Cabe recordar que hace algunos meses, Sofía Jujuy Jiménez viajó a Ámsterdam y contó el pésimo momento que sufrió mientas ella turisteaba emocionada por la ciudad.

"Todo era muy hermoso, increíblemente maravilloso hasta que me di cuenta que me olvidé mi mochila mientras me sacaba una foto en una esquina. O sea que me colgué. No sé qué me pasó. Me la saqué para que no moleste y la perdí, gente. O sea, ya está. Por suerte tenía mi pasaporte y mi celular conmigo. Pero todo el resto, besito, chau chau", reveló.

Eso no fue todo porque contó: "Bueno, resulta que ya estoy de nuevo en Barcelona y anoche me robaron la billetera.Tenía mis tarjetas, documentos, licencia de conducir, plata, las pastillas anticonceptivas. Me quiero matar. Es una fiaca porque todavía me quedan días de viaje".

"Ya tramité el tema de las tarjetas. Que las bloqueen, que me manden unas nuevas pero bueno, es un garrón. No te das cuenta te la sacan en un segundo", finalizó indginada la reconocida modelo tras los episodios que sufrió en Europa durante unas lindas vacaciones.

Cabe recordar que hace tiempo se convirtió en el foco de todos los medios al contar que Neymar intentó conquistarla: "Fue un simple mensajito que me mandó él en su momento. Mensajito va, mensajito viene pero quedó ahí. Nunca pasó nada ni nos vimos".