Gerard Piqué pasará el peor fin de año de su vida: “Un gilipollas me lo…”

Gerard Piqué se abrió con sus seguidores en redes sociales para comentarles una situación que transformó su último día del año en el peor que haya tenido de su vida. Lo que en principio no parecía para mucho, se convirtió en un drama para el futbolista.

La situación se provocó a raíz de que una persona cercana le habló de más sobre cierto tema y le hizo brotar el mal humor. Es cierto que, según explican algunos allegados, no es complicado hacer enfadar a Piqué, sin embargo en esta oportunidad, el hecho de que todo haya sucedido un 31 de diciembre, parece haber sido peor.

Gerard Piqué cerrará el 2022 junto a Sasha y Milan antes de que sus niños viajen a Miami.

Sin embargo, varios de los más de 20 millones de seguidores que tiene en su cuenta oficial de Twitter terminaron acusando al defensor de exagerado al leer el insólito motivo que lo amargó.

¿Entonces qué fue lo que terminó por sacarlo de quicio? Una inédita situación. “Un gilipollas me ha hecho spoiler de Naruto y me ha jodido todo el finde”, disparó indignado el futbolista, haciendo referencia al popular anime que es uno de los grandes referentes de la industria.

¿Fue exagerado? Pueda o no gustar, pero los fanáticos siempre están pendientes de sus diferentes series y en esta oportunidad todo parece indicar que Gerard es un verdadero fanático del manga creado por Masashi Kishimoto, que desde 1999 es furor en Japón y se expandió en todo el mundo. Su pasión por esto no es nueva, recordando que ya en otras oportunidades ha elogiado otras grandes obras como One Pice, sin dudas de los éxitos más importantes de la historia del manga y anime.

Lo concreto es que no muchos se imaginaban que Piqué fuese a ponerse así de mal, y varios usuarios se lo recriminaron, echándole en cara que estaba quejándose por una serie pero desestimando la posibilidad de estar disfrutando estas fechas con sus hijos.

La captura del tuit de Gerard Piqué y su frustración.

“¿Por qué mejor no disfrutás de tus hijos antes de que se vayan a Miami?”, le respondieron desde la conocida red social. Definitivamente, recibir estos mensajes, sin apoyo alguno a su causa, sólo servirán para frustrar más a un defensor que viene atravesando una actualidad turbulenta.