Marina Calabró apuntó contra eltrece: "Tengo una denuncia"

Año nuevo, programación nueva. En búsqueda de liderar el rating, eltrece sumará nuevos contenidos a su grilla en enero y el 9 de enero estrenará dos novelas que han sido un éxito en el mundo: 'Amor de Madre' y 'Mi fortuna es amarte'.

Esto no pasó desapercibido para Marina Calabró que analizó las nuevas propuestas y, en el ciclo radial de Jorge Lanata, apuntó contra el canal del solcito. "Tengo una denuncia para hacer, sino parece que le caigo solo a América", comenzó diciendo frente al micrófono.

Estrenos de eltrece para el 9 de enero

Y continuó: "Mis adorados de eltrece no me hagan una promo conjunta de una novela turca que se trata de una nenita que sufre del corazón, que está a punto de morir, que se le muere la mamá, que el padre se lo oculta, se casa con otra y al final aparece la hermana gemela de la madre que nunca supieron de su existencia y la adopta casi como hija. No me hagan una promo conjunta con una novela de Televisa mexicana que se trata de un marido que cuando cumple viente años de casado con su mujer la deja por su mejor amiga y nunca le avisa".

"¿Qué tiene que ver una cosa con la otra señores?", disparó. "No se entiende ninguna de las dos como las están vendiendo donde dice el amor triunfará. ¡No, no triunfará nada!", expresó al aire Calabró.

Finalmente, indicó: "Una de las novelas fue suceso en Turquía, compraron bien pero venden mal. Después no pidan resultados extraordinarios porque está mal hecho. Dos promos distintas, por favor".