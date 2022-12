Acusan a un participante de Gran Hermano de hacer brujería dentro del reality

Tras la abrupta expulsión de Juliana de Gran Hermano (Telefe), Maxi quedó inmerso en una profunda crisis por la salida de su novia y amenazó con irse del reality. Sin embargo, ahora el participante quedó envuelto en una llamativa acusación de brujería.

Algunos días antes, en el confesionario, Maxi había pedido salir de Gran Hermano por la angustia que estaba atravesando: "No la estoy pasando bien. Me gustaría irme antes de mi cumpleaños. En lo posible ya mismo". Pero la situación se revirtió cuando horas más tarde, el cordobés decidió quedarse en la casa.

"Empecé a disfrutar... porque me estuve levantando de a cucharita. Fue un golpe bastante inesperado y duro, así que no pude disfrutar de la llegada de los chicos hasta que se me pasó un poco" comentó Maxi en una reciente gala de Gran Hermano.

Pero ahora el concursante está en el centro de las miradas de los seguidores de Gran Hermano, luego de que las cámaras lo hayan captado colocando un collar con una piedra en una copa con agua que sacó de la pileta. Por tal acción, empezaron a correr rumores de práctica de brujería por parte de Maxi.

La acción de Maxi que desató conjeturas de brujería.

La misteriosa imagen disparó todo tipo de comentarios y conjeturas por parte de los usuarios en las redes sociales que siguen con atención cada paso de los jugadores de Gran Hermano.